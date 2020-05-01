Сбербанк: знаменитые чебоксарские сладости теперь можно купить онлайн

Чувашское отделение Сбербанка и кондитерская фабрика АО «АККОНД» подписали соглашение о реализации интернет-эквайринга*. Теперь приобрести любимые сладости, а также свежие молочные продукты, хлеб и бакалею можно онлайн в интернет-магазине производителя на сайте https://akkond-online.ru. Соглашение направлено на стимуляцию увеличения безналичного оборота в республике и поддержку проекта Правительства региона «Безналичная Чувашия».

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов прокомментировал заключение соглашения:

«АККОНД» — одна из ведущих кондитерских фабрик России и один из наших самых крупных клиентов. Запуск интернет-магазина – несомненно, правильное и востребованное среди жителей Чувашии начинание. Отрадно, что в условиях самоизоляции можно заказать полюбившиеся сладости и самые необходимые продукты непосредственно на дом»

Интернет-магазин akkond-online.ru работает с физическими и юридическими лицами. Доставка заказов осуществляется из г. Чебоксары по всем регионам России. Возможна бесконтактная доставка по предоплате онлайн. После согласования заказа на сайте покупатель получит на электронную почту ссылку на платежную страницу, где нужно ввести данные банковской карты и произвести оплату. Оплата происходит через ПАО Сбербанк с использованием банковских карт платёжных систем «МИР», «VISA International», «Mastercard Worldwide» и «JCB».

Справочно: Проект «Безналичная Чувашия» ориентирован на снижение наличного оборота в республике. Важно отметить, что все товары и услуги, оплаченные безналично, подлежат «белому» налогообложению и возвращаются к жителям через модернизацию больниц, школ, строительство дорог и улучшение качества жизни. Сбербанк проводит серьезную работу по модернизации платежной инфраструктуры на территории республики – развивает сеть эквайринговых услуг, подключает партнеров к приёму платежей через каналы Сбербанка и проводит занятия по финансовой грамотности среди населения. Следите за дайджестами проекта «Безналичная Чувашия», в которых мы будем делиться информацией о реализации проекта.

*Интернет-эквайринг — это технология, являющаяся разновидностью эквайринга, позволяющая принимать к оплате банковские карты через Интернет. Главное отличие от торгового и мобильного эквайринга состоит в отсутствии терминала для физического считывания данных карты.