Мошенница собрала более 60 млн рублей на строительство торгового центра в СЗР

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За особо крупное мошенничество к шести годам колонии общего режима приговорена 46-летняя жительница Чебоксар.

По материалам уголовного дела, рассмотренного Московским районным судом, с апреля 2014 года женщина под предлогом строительства многофункционального здания площадью более 4 тысяч квадратных метров в северо-западном районе Чебоксар получила от граждан и предпринимателей в виде займов свыше 60 млн рублей. Эти деньги она использовала на личные нужды, не связанные со строительством объекта. При этом его строительство до сих пор не завершено, деньги потерпевшим не возвращены.

На имущество осужденной, в том числе объект незавершенного строительства, был наложен арест, сообщили в прокуратуре республики. Приговор пока в законную силу не вступил.

 

Опубликовано: 19 мая 2020 г.


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