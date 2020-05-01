Травматологи против инфекции

Федеральный центр пришел на помощь.

Коечный фонд республики, необходимый для лечения пациентов с заболеванием коронавирусной инфекцией, пополнился на 90 единиц. Для этих целей перепрофилировали Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который полностью прекратил на данный момент оказание медицинской помощи травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля. В центре побывал врио Главы республики Олег Николаев, который ознакомился с условиями оказания медицинской помощи пациентам как с уже выставленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на него.

Корпуса Федерального центра для лечения инфекционных заболеваний подходят идеально. Они легко зонируются на «красные», куда поступают пациенты и лежат люди, пораженные вирусом, и «зеленые», или «чистые», где будет жить медицинский персонал. Шлюзы для переодевания и санпропускники оборудованы всем необходимым.

Палаты рассчитаны на одного-двух человек, в каждой собственные туалет и душ. К каждой кровати подведен кислород. Ведется круглосуточное наблюдение за пациентами при помощи видеокамер, которые выводят изображение на мониторы постовой медсестры. Правда, теперь на посту будет дежурить не одна медсестра, а целая бригада. У «ковидных» пациентов нередко внезапно случается ухудшение самочувствия, поэтому медицинскому персоналу приходится быть начеку каждую минуту.

Для тяжелых больных выделено 17 мест в отделении анестезиологии и реанимации. В реанимации просторнее, чем в обычных палатах, и аппаратура у каждой кровати, включая ИВЛ, в том числе и неинвазивную. И такая деталь: пульсоксиметры для определения уровня кислорода в крови не переносные, а стационарные, у каждого пациента персональный. Что касается врачей, то они прошли обучение, сдали экзамены и теперь готовы оказывать помощь пациентам по новому профилю. По словам главного врача Николая Николаева, в центре создан 30-дневный запас лекарственных препаратов.

Для диагностики у пациентов новой коронавирусной инфекции центр на месяц обеспечен тестами на COVID-19, конечно же, работает компьютерный томограф высокого разрешения. Руководители центра очень грамотно решили минимизировать риск для персонала: оператор КТ будет находиться с пациентами в полной защите, а врач расшифровывать снимки — в «чистом» помещении.

Вчера медики уже заступили на свою первую вахту: неделю они будут лечить пациентов, неделю жить дома. Это в условиях эпидемии очень важно: им не придется дважды в день рисковать получить порцию вируса в общественном транспорте или наоборот заразить кого-то самим. Хотя все медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями, дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками (запаслись на три месяца), но работа врачей и медсестер находится в зоне риска, и чем больше персонал готов к ней, тем благополучнее выходит из нее. На вопрос, не страшно ли заступать на вахту, врач-терапевт Наталья Безлюдная улыбается, мол, бояться надо было до поступления на медицинский факультет, а сейчас уже некогда, работать надо.

В центре предусмотрено четырехразовое питание не только для больных, но и для медков, которые здесь будут находиться круглосуточно. Есть своя столовая, где повара и до перепрофилирования готовили еду для всех. Разработаны не только маршруты движения пациентов и персонала при оказании медицинской помощи, транспортировки биоматериала, но и доставки питания и лекарственных средств, утилизации отходов. А для того, чтобы во время вахты в свободное время можно было получить правильную физическую нагрузку, в зале конференций устроили мини-спортзал: тут и тренажеры для бега, и гантели разного веса. Понадобятся ли? Время покажет.

Главный врач центра Николай Николаев уверен, что как только опасность эпидемии снизится, в течение двух недель центр сможет вернуться к лечению пациентов по своему профилю.

Руководитель региона Олег Николаев высказал слова благодарности медикам Федерального центра за то, что своевременно пришли на помощь здравоохранению Чувашии в лечении ее жителей: «Учитывая, что текущая ситуация, которая складывается в республике, достаточно напряженная, то это большая помощь. Развертывание коек на базе Центра травматологии рассматривалось как реализация мероприятий в рамках третьего этапа борьбы с коронавирусом. Теперь перед нами стоит задача максимально и в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность, и мы смогли победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашии, чтобы этот центр побыстрее вернулся к тем задачам, для которых он предназначен».

Фото Максима Васильева. Руководитель центра Николай Николаев рассказал врио Главы Олегу Николаеву, что в медучреждении все разделено на «чистые» и «грязные» зоны, разработаны маршруты движения пациентов и персонала, доставки питания и лекарств.

Фото Максима Васильева. Современные многофункциональные кровати с подведенным кислородом исключительно важны для выздоровления пациентов.

Кстати

Сейчас, наверное, каждый знает, что при заболевании коронавирусом необходимо следить за сатурацией крови. Потому что при определенных показателях больного необходимо срочно подключать к кислороду. Следит за тем, сколько кислорода в крови, небольшой прибор: пульсоксиметр. Ранее он был известен только анестезиологам-реаниматологам, но в 2007 году Всемирная организация здравоохранения включила пульсовую оксиметрию в протоколы проведения хирургических вмешательств. С тех пор без пульсоксиметра не проводится ни одна операция.

Однако до сих пор мало кто в курсе, что изобрел этот прибор японский инженер Такуо Аояги в 1972 году, хотя ученые всего мира занимались разработками довольно усердно и до него.

Импульсный оксиметр доктора Аояги, состоящий из зонда, содержащего источник света и два фотоприемника, мог пропускать световой поток двух разных световых волн через мочку уха к фотодетекторам. С появлением светодиодов изобретение Такуо Аояги было усовершенствовано, и теперь небольшой прибор спасает жизнь людей не только во время операций, но и при заболеваниях дыхательных путей, в том числе и при COVID-19.

Изобретатель ушел из жизни совсем недавно, 18 апреля 2020, прожив 84 года.