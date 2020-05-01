Травматологи против инфекции

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Федеральный центр пришел на помощь.

Коечный фонд республики, необходимый для лечения пациентов с заболеванием коронавирусной инфекцией, пополнился на 90 единиц. Для этих целей перепрофилировали Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который полностью прекратил на данный момент оказание медицинской помощи травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля. В центре побывал врио Главы республики Олег Николаев, который ознакомился с условиями оказания медицинской помощи пациентам как с уже выставленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на него.

Корпуса Федерального центра для лечения инфекционных заболеваний подходят идеально. Они легко зонируются на «красные», куда поступают пациенты и лежат люди, пораженные вирусом, и «зеленые», или «чистые», где будет жить медицинский персонал. Шлюзы для переодевания и санпропускники оборудованы всем необходимым.

Палаты рассчитаны на одного-двух человек, в каждой собственные туалет и душ. К каждой кровати подведен кислород. Ведется круглосуточное наблюдение за пациентами при помощи видеокамер, которые выводят изображение на мониторы постовой медсестры. Правда, теперь на посту будет дежурить не одна медсестра, а целая бригада. У «ковидных» пациентов нередко внезапно случается ухудшение самочувствия, поэтому медицинскому персоналу приходится быть начеку каждую минуту.

Для тяжелых больных выделено 17 мест в отделении анестезиологии и реанимации. В реанимации просторнее, чем в обычных палатах, и аппаратура у каждой кровати, включая ИВЛ, в том числе и неинвазивную. И такая деталь: пульсоксиметры для определения уровня кислорода в крови не переносные, а стационарные, у каждого пациента персональный. Что касается врачей, то они прошли обучение, сдали экзамены и теперь готовы оказывать помощь пациентам по новому профилю. По словам главного врача Николая Николаева, в центре создан 30-дневный запас лекарственных препаратов.

Для диагностики у пациентов новой коронавирусной инфекции центр на месяц обеспечен тестами на COVID-19, конечно же, работает компьютерный томограф высокого разрешения. Руководители центра очень грамотно решили минимизировать риск для персонала: оператор КТ будет находиться с пациентами в полной защите, а врач расшифровывать снимки — в «чистом» помещении.

Вчера медики уже заступили на свою первую вахту: неделю они будут лечить пациентов, неделю жить дома. Это в условиях эпидемии очень важно: им не придется дважды в день рисковать получить порцию вируса в общественном транспорте или наоборот заразить кого-то самим. Хотя все медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями, дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками (запаслись на три месяца), но работа врачей и медсестер находится в зоне риска, и чем больше персонал готов к ней, тем благополучнее выходит из нее. На вопрос, не страшно ли заступать на вахту, врач-терапевт Наталья Безлюдная улыбается, мол, бояться надо было до поступления на медицинский факультет, а сейчас уже некогда, работать надо.

В центре предусмотрено четырехразовое питание не только для больных, но и для медков, которые здесь будут находиться круглосуточно. Есть своя столовая, где повара и до перепрофилирования готовили еду для всех. Разработаны не только маршруты движения пациентов и персонала при оказании медицинской помощи, транспортировки биоматериала, но и доставки питания и лекарственных средств, утилизации отходов. А для того, чтобы во время вахты в свободное время можно было получить правильную физическую нагрузку, в зале конференций устроили мини-спортзал: тут и тренажеры для бега, и гантели разного веса. Понадобятся ли? Время покажет.

Главный врач центра Николай Николаев уверен, что как только опасность эпидемии снизится, в течение двух недель центр сможет вернуться к лечению пациентов по своему профилю.

Руководитель региона Олег Николаев высказал слова благодарности медикам Федерального центра за то, что своевременно пришли на помощь здравоохранению Чувашии в лечении ее жителей: «Учитывая, что текущая ситуация, которая складывается в республике, достаточно напряженная, то это большая помощь. Развертывание коек на базе Центра травматологии рассматривалось как реализация мероприятий в рамках третьего этапа борьбы с коронавирусом. Теперь перед нами стоит задача максимально и в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность, и мы смогли победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашии, чтобы этот центр побыстрее вернулся к тем задачам, для которых он предназначен».

 

Фото Максима Васильева. Руководитель центра Николай Николаев рассказал врио Главы Олегу Николаеву, что в медучреждении все разделено на «чистые» и «грязные» зоны, разработаны маршруты движения пациентов и персонала, доставки питания и лекарств.

 

Фото Максима Васильева. Современные многофункциональные кровати с подведенным кислородом исключительно важны для выздоровления пациентов.

 

Кстати

Сейчас, наверное, каждый знает, что при заболевании коронавирусом необходимо следить за сатурацией крови. Потому что при определенных показателях больного необходимо срочно подключать к кислороду. Следит за тем, сколько кислорода в крови, небольшой прибор: пульсоксиметр. Ранее он был известен только анестезиологам-реаниматологам, но в 2007 году Всемирная организация здравоохранения включила пульсовую оксиметрию в протоколы проведения хирургических вмешательств. С тех пор без пульсоксиметра не проводится ни одна операция.

Однако до сих пор мало кто в курсе, что изобрел этот прибор японский инженер Такуо Аояги в 1972 году, хотя ученые всего мира занимались разработками довольно усердно и до него.

Импульсный оксиметр доктора Аояги, состоящий из зонда, содержащего источник света и два фотоприемника, мог пропускать световой поток двух разных световых волн через мочку уха к фотодетекторам. С появлением светодиодов изобретение Такуо Аояги было усовершенствовано, и теперь небольшой прибор спасает жизнь людей не только во время операций, но и при заболеваниях дыхательных путей, в том числе и при COVID-19.

Изобретатель ушел из жизни совсем недавно, 18 апреля 2020, прожив 84 года.

Опубликовано: 14 мая 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.