Руководитель региона дал интервью «Интерфаксу»

Ста дням пребывания в должности руководителя региона была посвящена беседа врио Главы Чувашии Олега Николаева с корреспондентом информагентства «Интерфакс». Интервью прошло в режиме видеосвязи. Олег Алексеевич ответил на вопросы о том, закончился ли процесс формирования его команды, что в республике планируют предпринять для сохранения национального языка и культуры, как в условиях пандемии будет проходить празднование 100-летия Чувашской автономии. Также врио Главы республики прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе и поделился дальнейшими планами, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.