Полотна чувашских художников о войне появились на улицах городов

На улицах районов и городов Чувашии появились стенды с копиями полотен чувашских художников о Великой Отечественной войне. Установлены они в рамках арт-проекта «Искусство Победы».

Картины — на главных улицах, остановочных павильонах, у памятников и кольцевых развязках… Более 500 баннеров с оцифрованными копиями шедевров из собрания Чувашского государственного художественного музея в течение этой недели украсят улицы по всей республике. В проект «Искусство Победы» вошли 28 художественных произведений о войне не только чувашских художников, но и живописцев из других регионов. Среди них картины «Бронепоезд «Комсомол Чувашии» и «На переправе» Никиты Сверчкова, «Память» и «Ворошилов на Ленинградском фронте» Николая Овчинникова и многие другие. «Юбилей Победы должен быть ярким, заметным. Память о подвиге нашего народа объединяет нас, это важно особенно сегодня», — отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Роза Лизакова.

Картина «Память» написана Николаем Овчинниковым в 1985 году. На ней изображены гвардии полковник в отставке Анатолий Буханец, Герой Советского Союза Николай Дудецкий и гвардии полковник в отставке, Герой Советского Союза Федот Орлов.

Из фондов Чувашского художественного музея.