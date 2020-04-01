Работники скорой помощи отметили профессиональный праздник

Ангелы спасения

Работу «скорой помощи» можно смело сравнивать со сражением. Медики ежедневно ведут невидимую миру битву за жизнь пациентов с болезнями и смертью. Наверное, каждый человек хотя бы раз вызывал службу «103», моля о том, чтобы врачи приехали поскорее. В такие минуты мы верим, что это не просто люди в белых халатах, а ангелы спасения. И надо сказать, что жителям Чувашии повезло: работа республиканской скорой помощи признана одной из лучших в России. По эффективности она занимает третье место из 85 регионов.

Врио Главы республики Олег Николаев в режиме видеоконференции провел встречу с сотрудниками Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи подстанции Калининского района Чебоксар.

«Свой праздник — День работников скорой медицинской помощи — вы отмечаете в достаточно сложных, напряженных условиях. Вы, как обычно, на передовой, спасаете жизни людей и, надо сказать, отлично справляетесь с этой работой. Спасибо вам за это!» — поблагодарил медиков Олег Николаев. В разговоре руководитель региона признался, что ситуация сейчас очень сложная для всех, особенно — для медиков, каждодневно рискующих своим здоровьем. Тем, кто работает непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией, предусмотрены дополнительные выплаты: в регионы для этих целей направлены межбюджетные трансферты.

В республике 14 бригад работают с больными, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Круглосуточно же на помощь жителям Чувашии выезжает 110 бригад. На тех, кто спасает пострадавших, среди которых также могут быть еще не выявленные инфицированные, сейчас также легла дополнительная нагрузка, и потому о них нужно позаботиться уже на уровне региона. Олег Николаев считает необходимым поддержать медиков: «Перед министром здравоохранения Чувашии стоит задача — не оставить без внимания медицинских сотрудников, не охваченных решениями, которые сформулировал и уже принял Президент России Владимир Путин. Эту работу с вами вместе мы проделаем, необходимые решения в ближайшее время примем. За апрель сумма выплат из республиканского бюджета составит 9 млн 300 тысяч рублей».

Особо врио Главы Чувашии отметил, что служба скорой медицинской помощи получила высокую оценку на федеральном уровне: «Мы гордимся, что система скорой медицинской помощи республики является одной из лучших в России. Приятно, что те подходы, которые вы применяете в своей работе, ваши методические наработки стали примером для многих ваших коллег из других регионов страны».

Когда встреча подошла к завершению, Олег Николаев напомнил, что республика в этом году отмечает свой юбилей. И объявил, что подписал распоряжение о вручении памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области» старшему врачу станции скорой медицинской помощи Петру Львову, который 39 лет проработал на «скорой». При этом врио Главы республики пообещал вручить медаль в торжественной обстановке, когда будут сняты ограничения, продиктованные эпидемической ситуацией.

МЕЖДУ ТЕМ Во вторник, выступая с обращением к жителям страны, Президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил работников «скорой помощи». «В эти напряженные дни и недели, — подчеркнул он, — вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И, думаю, было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи». В этот же день председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о Дне работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться 28 апреля. Раньше этот день считался неофициальным праздником работников «неотложки»: именно 28 апреля в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Фото Олега Мальцева:

К эпидемии коронавируса служба скорой помощи готовилась еще в начале года, отрабатывая эвакуацию заболевших в стационар.