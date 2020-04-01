В Чувашии разрешили работу парикмахерских, но с ограничениями

Олег Николаев внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 г. об ограничительных мерах по противодействию COVID-19. Теперь в Чувашии разрешается работа салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских независимо от их организационно-правовой формы.

Но только при условии, что их руководители несут личную ответственность за соблюдение противоэпидемического режима. Клиентов можно принимать по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух человек. При этом полностью исключается использование помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг. «Понятно, люди хотят привести себя в порядок. Сейчас спрос очень большой, и в итоге нарушений на этом рынке очень много. Поэтому, чтобы ситуация не стала неуправляемой, нужно этот процесс легализовать», — пояснил свою позицию Олег Николаев.