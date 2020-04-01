51 человек не могут покинуть больницы из-за задержки результатов анализов на коронавирус

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В минувшую пятницу Олег Николаев провел совещание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«Мы сталкиваемся с проблемой, что из-за задержки результатов анализов в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии мы не можем выписать пациентов даже при условии окончания карантинного срока, — заявил на встрече министр здравоохранения Владимир Степанов. — …Сейчас в стационарах находится 51 пациент, которых мы должны были выписать при условии отрицательного результата их анализов. Но мы не можем этого сделать, потому что результатов просто нет».

Олег Николаев подчеркнул, что своевременная выписка пациентов — это свободные койки, которые могут быть подготовлены для принятия следующих больных. Не получив удовлетворительного разъяснения от представителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии, врио Главы республики поручил ускорить проведение исследований, что положительно повлияет на маршрутизацию пациентов.

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


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