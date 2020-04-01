Из обсерватора на базе санатория «Лесная сказка» выписали еще 32 человека

18 апреля обсерватор на базе санатория «Лесная сказка» покинули последние 32 человека, в том числе 8 несовершеннолетних. Они попали под наблюдение врачей, так как контактировали с теми, кто находился в непосредственной близости с зараженными COVID-19. В числе выписанных были и контактные первого уровня. Всех их обследовали, трижды взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию. Все анализы — отрицательные. Всех выписали после 14 дней обязательного карантина.

Вчера же в обсерваторе на базе санатория «Лесная сказка» приступили к дезинфекционным мероприятиям.