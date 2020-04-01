В России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В начале апреля в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, касающийся определенных категорий должников. А конкретно — организаций и индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали в условиях распространения коронавирусной инфекции, и организаций, включенных в перечень системообразующих и стратегических предприятий.

Мораторий будет действовать полгода. Если обстоятельства, послужившие основанием для введения ограничений, не отпадут, то срок может быть продлен.

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория или поданные до 4 апреля, но еще не рассмотренные, будут возвращены.

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки правительство России приняло еще одно важное решение. В течение полугода разрешено проводить общие собрания кредиторов и работников должников по любым вопросам повестки дня в заочной форме. Переход к заочному формату взаимодействия участников позволит избежать личных контактов и не нарушать режим самоизоляции, обязательный сегодня во многих российских регионах.

Управление Росреестра по Чувашии поясняет, что, учитывая ситуацию, арбитражный управляющий должен заранее публиковать в Едином федеральном реестре сведений сообщение о проведении собрания в заочной форме. При этом следует приложить повестку дня и бюллетень для голосования, который необходимо заполнить и направить антикризисному менеджеру. При подсчете итогов голосования будут учитываться все бюллетени, полученные не позднее даты проведения собрания. В период карантина проведение собраний кредиторов в заочной форме — оправданная мера, комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.