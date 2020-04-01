Красная площадь откроется в июне, а реконструкция залива может начаться уже в этом году

Оденется в гранит и засияет фонтанами

Уже почти год любимое место отдыха чебоксарцев, Красная площадь, выглядит как большая стройплощадка. Позади огромный объем работ, реконструкция семимильными шагами близится к завершению — рабочие уже приступили к укладке брусчатки. К 1 июня, уверяют строители, здесь все будет готово, так что 24 июня, в день празднования столетия Чувашской автономной области, Красная площадь предстанет в новом, красивом наряде.

На кадрах с квадрокоптера, которые представили руководителю республики Олегу Николаеву на совещании, посвященном ходу работ на стройке, уже сейчас видно, какой здесь будет размах. Как рассказал глава чебоксарской администрации Алексей Ладыков, на площади разместятся музейно-выставочный комплекс, в котором свои экспозиции будут выставлять музеи города и республики, светомузыкальный фонтан с ночной подсветкой, несколько кафе, детский комплекс и даже павильон советских аттракционов.

Планируется, что территория будет использоваться не только по праздникам и выходным, как было прежде, а постоянно. Над идеями, как это сделать, напомним, в течение последнего десятилетия трудилась целая группа специалистов: свои предложения вносили испанские, австрийские архитекторы, а основой концепции стали решения московских архитекторов из «МАРШ Лаб». Согласно задумке площадь разобьют на части: фестивальную, культурную, событийную для проведения праздников, семейную и зону аттракционов.

На обновленной площади будет много зелени, деревянных элементов, воздуха и пространства — благоустройство выполнят в модном экостиле. Прямо на Красной площади можно будет полежать в гамаке, покататься на качелях, насладиться видами залива, сидя в парковых креслах или на деревянных скамьях. Первоначально планировалось высадить еще и большие дубы, однако концепция изменилась, сделать это оказалось непросто, и вместо них на площади появятся взрослые туи.

На кадрах отчетливо заметен и будущий «сухой фонтан»: он расположится напротив Чувашского драмтеатра и будет, пожалуй, главной точкой притяжения.

Ко Дню республики завершат и монтаж инклюзивной детской площадки — все ее элементы приспособлены для особенных ребятишек, играть на ней можно будет даже в инвалидной коляске.

КСТАТИ Стоимость работ на Красной площади и заливе по контракту составляет более 1,2 млрд рублей. В 2019-2020 годах на реконструкцию Красной площади заложено 716,3 млн рублей. В 2021 году предусмотрена реконструкция Чебоксарского залива на сумму 536 млн рублей.

С высоты хорошо просматриваются и масштабы укладки брусчатки, в рисунке которой угадывается национальный орнамент. Мостят площадь, кстати, гранитной плиткой четырех видов, привезенной с Урала. Подрядчик, ПАО «Дорисс», уложил камень уже на 75% площади. Работают строители споро — в день успевают «закрыть» около двухсот квадратных метров. Финишной укладке, к слову, предшествовали серьезные инженерные работы, которые велись здесь весь прошлый год: на территории полностью заменили сети водоснабжения, канализации и электроснабжения, не менявшиеся десятилетиями.

Большие перемены ждут и Чебоксарский залив. Он тоже должен стать притягательным местом для жителей республики и туристов. Так же, как и на Красной площади, здесь обновят все коммуникации, заменят ливневую канализацию вокруг всего залива, обустроят велодорожку, установят новые светильники. Однако, по признанию Алексея Ладыкова, для комфорта этого недостаточно. А потому пространство решили преобразить, наполнив «фишками». Проект благоустройства залива уже подготовлен, его предварительная стоимость — 500 млн рублей, а реализовать его планируется в течение пяти лет.

Так, недалеко от Дворца детского и юношеского творчества расположится «Мегаплощадка» для развлечений. Ребята смогут там прокатиться с горок, пройти полосу препятствий и взобраться на вершину скалодрома. В ландшафтной зоне можно будет отдохнуть на гамаках и покататься на качелях. Склон со стороны Президентского бульвара, где в теплые летние дни горожане любят расположиться прямо на траве, тоже станет комфортнее: здесь установят скамейки и навесы.

Историческая зона протянется от сквера Екатерины до монумента Матери-Покровительницы. В небольшом лесу на склоне «пробьют» несколько дорожек, организуют лестничные спуски к лодочной станции, установят скамью-гальку с подсветкой. Насыщенной будет и спортивная зона для детей и взрослых. Здесь расположатся прокат инвентаря и площадки для занятий различными видами спорта.

Реконструкция популярных мест отдыха проводится в рамках туристического кластера «Чувашия — сердце Волги», отметил врио Главы республики Олег Николаев. Их преображение значимо для развития туризма в республике. Средства на них поступили в Чувашию из федерального бюджета по государственной программе России «Развитие культуры и туризма». Федеральные субсидии на создание инфраструктурных объектов туристских кластеров республика получила в числе 22 российских регионов.

«Объекты обретут не только новый вид, но и получат современные инженерно-технические коммуникации. Для нас это важно: будет красиво, современно, надежно и комфортно», — просматривая кадры, оценил врио Главы республики. Реконструкцию Красной площади и Чебоксарского залива Олег Николаев взял на личный контроль.

По видеосвязи гендиректор подрядной организации Всеволод Рощин доложил, что на Красной площади строители работают с опережением графика и намерены завершить работы уже к 1 июня. Следующий этап — реконструкция Чебоксарского залива — по плану намечен на 2021 год. Подрядчик готов приступить к нему досрочно, уже в этом году. Однако для этого нужно решить вопрос с переносом сроков финансирования работ, обратился он к врио Главы Чувашии.

Олег Николаев сразу же взял пожелание строителей на вооружение. Он поручил региональным профильным министерствам продумать вопрос переноса части финансирования проекта с 2021 года на 2020-й. «Если есть проектно-сметная документация на следующий этап реконструкции, почти завершены все нынешние работы, нужно рассмотреть вопрос о переносе сроков. Мы обратимся в федеральный центр с этой просьбой. Это, однозначно, позитивный повод. Для бюджета это в том числе возможность экономии, для города и республики — возможность раньше запланированного времени получить готовый объект», — заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Кроме того, руководитель Чувашии поручил отрегулировать вопросы разграничения полномочий по содержанию и обслуживанию территории залива и его водной глади. Сейчас, как оказалось, у залива два «хозяина»: водная гладь числится за Минприроды республики, а содержание — за городом. «Залив нужно очистить от ила, а у города на это нет полномочий», — посетовал Алексей Ладыков.

Олег Николаев поблагодарил строителей и городские власти за хорошую работу, пожелав всем и дальше работать так же слаженно.

Фото cap.ru: На этих кадрах с квадрокоптера хорошо видно, что реконструкция Красной площади вышла на финишную прямую.