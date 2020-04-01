Агенты «Росгосстраха» в Республике Чувашия получат дополнительную медицинскую и юридическую поддержку

Директор филиала «Росгосстраха» в Республике Чувашия Алексей Пирожков

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы и в повседневную жизнь людей, и в их профессиональную деятельность даже в такой тонкой финансовой сфере, как страхование. Тонкой, потому что в фокусе страхования — обеспечение финансовой защиты граждан.

В Чувашии, где людям рекомендована полноценная самоизоляция, агенты «Росгосстраха» продолжают консультировать клиентов по телефонам, используют другие каналы связи, не предусматривающие непосредственного контакта со страхователями. Технологии продаж «Росгосстраха» предусматривают возможность электронного документооборота и получения безналичных денег за полисы: оплату банковскими картами, интернет-эквайринг и т.д.

Всего в филиале «Росгосстраха» в Чувашии на сегодняшний день трудятся более 840 агентов разного возраста, среди них немало и тех, кто перешагнул 70-летний рубеж. Наши агенты — самая многочисленная и очень уважаемая категория работников компании. Сегодня на агентов ложится серьезная нагрузка по предоставлению жителям региона доступных и надежных услуг страховой защиты их благополучия. Клиенты продолжают обращаться в «Росгосстрах» — потому что никакой карантин не отменяет потребности людей иметь надежную финансовую защиту на самые разные случаи жизни. И даже наоборот, именно в такие кризисные моменты у людей возникает необходимость в дополнительной поддержке, в новых услугах, которые раньше им, как казалось, были не нужны, — например, таких как телемедицина.

Наши агенты не могут подвести своих страхователей, со многими из которых их связывают годы и десятилетия знакомства и сотрудничества. А компания не может подвести своих агентов: «Росгосстрах» обеспечит дополнительную поддержку страховых агентов, которые продолжают работу в условиях режима повышенной готовности и связанных с ним ограничений, предоставив им возможность бесплатно получать дистанционные консультации по правовым и медицинским вопросам. Для юридической поддержки агентов «Росгосстрах» совместно с одной из партнерских организаций организовали «горячую линию», операторы которой консультируют по различным вопросам, касающимся прав и обязанностей граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Они предоставляют информацию о действующих санитарных нормах, о принятых в том или ином регионе ограничениях на передвижение, разъясняют, какие действия могут расцениваться как нарушение санитарного режима и т.д. В ближайший месяц агентам «Росгосстраха» и членам их семей будут бесплатно предоставляться дистанционные медицинские консультации по вопросам, связанным с коронавирусом, — эту поддержку обеспечит один из лидеров российского рынка телемедицинских услуг.

Компания поможет своим агентам выполнить все обязательства перед действующими и потенциальными страхователями, даже если сейчас они ограничены в передвижении и сознательно соблюдают все предписанные властями меры самоизоляции.