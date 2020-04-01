Девять контактных, шестеро приезжих: в Чувашии 15 новых случаев заражения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Днем 9 апреля подтвердились результаты анализов на covid-19 у 15 человек, из них двое несовершеннолетних.

Такое резкое увеличение число заразившихся было ожидаемое. Все пациенты были госпитализированы до результатов Нижегородской лаборатории с соблюдением протоколов.

Девять лиц контактных, шесть приезжих размещены в стационарах Больницы скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больницы. Им назначена необходимая терапия.

Все лица «первого» контакта изолированы, у них взяты анализы на covid-19.

Таким образом, на 15 часов 9 апреля в Чувашии зарегистрированы 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Опубликовано: 9 апреля 2020 г.


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