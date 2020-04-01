Папин хлеб

Моего отца Михаила Захаровича на войну призвали в 1941-м, тогда ему исполнилось 30 лет. По профессии он был печник — клал печи, и когда на фронте узнали об этом, его направили служить в полевую хлебопекарню.

Война для отца — это тяжелый, изнурительный труд. Пекарня была не в тылу, а в непосредственной близости от передовой линии. Часто их выгружали прямо в поле, нужно было где-то раздобыть кирпич, срочно сложить пекарскую печку и испечь солдатам хлеб. А при наступлении приходилось все бросать, следовать за линией фронта и на новом месте начинать сначала. Отец выполнял работу не только печника, но и пекаря. Чтобы все успеть, он и его товарищи часто не спали по несколько ночей.

Отец вспоминал такой случай. Стояли в обороне в каком-то населенном пункте. Однажды в поисках кирпича для печи он заблудился и, ничего не подозревая, забрел на нейтральную полосу. Фашисты держали его на мушке, но не стреляли — наверное, думали, что он идет сдаваться. А сзади наши ему отчаянно махали руками, говоря жестами — ложись, ложись!.. Тут он понял, куда зашел. Упал на землю и дополз до наших окопов.

Полевая хлебопекарня в составе армейского подразделения, принимавшего участие в освобождении Прибалтики, дошла до Кенигсберга и там встретила День Победы. За самоотверженный труд на войне отца наградили медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2-й степени и знаком «Отличный пекарь».

… Мой отец сам не стрелял в фашистов, но свежий хлеб, который он выпекал, помогал нашим бойцам бить врага. Можно себе представить, с каким удовольствием, подкрепляясь где-то в окопе или землянке, солдаты брали в руки мягкий, душистый, только что испеченный хлеб. Наверное, он пробуждал в них воспоминания о мирной жизни, о доме, о маме, поднимал настроение и воодушевлял еще смелее идти в бой.

А хлеб получался на удивление. Отец вспоминал, что солдаты, да и он сам, порой недоумевали, как в полевых, походных, прифронтовых условиях хлеб удавался таким вкусным. Часто он доходил до бойцов еще теплым, и мне кажется, что теплым хлеб был не только потому, что недавно из печи и не успел остыть, но и оттого, что отец вкладывал в свой труд тепло души.

Иван Михеев, ветеран труда. Чебоксары

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