В Чувашии заболели еще девять человек

Меры по противодействию коронавирусной инфекции в республике будут ужесточены

Сегодня в Чувашии зарегистрировано 9 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Все девять человек были госпитализированы еще до подтверждения результатов анализов из федеральной лаборатории – восемь из них контактировали с ранее заболевшим COVID-19 в Чебоксарах, а житель Канашского района был обследован после приезда из Москвы. Пациенты находятся в инфекционном стационаре БСМП, им назначена необходимая терапия.

Всего в республике на сегодня зарегистрировано уже 17 случаев заражения COVID-19, один пациент выздоровел. В связи с этим врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев принял решение об ужесточении ранее принятых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В соответствии с подписанным им Указом № 98 от 7 апреля граждане, приехавшие на территорию Чувашии из других регионов, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия. При этом они могут находиться по месту своего проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Кроме этого, всем жителям республики необходимо соблюдать ранее введённые меры: не покидать мест проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев, а также для следования на работу, к ближайшему магазину и в иных случаев, обозначенных в документе. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, воздержаться от посещения религиозных объектов

До особого распоряжения на территории республики ограничиваются регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам.

Также принято решение утвердить перечень должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.