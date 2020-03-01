121 договор долевого участия зарегистрирован с обанкротившейся фирмой «Три АсС»

В середине марта этого года Арбитражный суд республики признал ООО «Фирма Три АсС» банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на год. Полномочия руководителя прекращены.

Конкурсным управляющим назначен Александр Саперов — член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Стройфирма задолжала более 3,4 млн рублей. Она была застройщиком жилых комплексов «Три богатыря» и «Восточный экспресс» в Чебоксарах, а также позиции 2 на бульваре Зеленом в Новочебоксарске. Строительство последнего объекта застопорилось более года назад на стадии закладки фундамента. А по документам 232-квартирный жилой дом должны были сдать в IV квартале прошлого года.

Управление Росреестра по Чувашии приостановило регистрационные действия по этому объекту еще 19 декабря 2019 года в связи с многочисленными запретами, наложенными службой судебных приставов на земельный участок, выделенный под строительство дома.

В начале февраля этого года добавилось еще одно основание для приостановления регистрации прав — Фонд защиты прав дольщиков уведомил, что застройщик не соответствует требованиям, установленным федеральным законом о долевом участии в строительстве. Дело в том, что фирма «Три АсС» разместила неполную (необходимую) информацию в Единой информационной системе жилищного строительства (АИС ЕИЖС). А это повод для приостановки регистрации договоров участия в долевом строительстве и переуступки прав требований в Росреестре. По закону после признания застройщика банкротом стройку включают в единый реестр проблемных объектов, а права дольщиков должны быть защищены путем завершения строительства или возмещением средств через Фонд защиты прав дольщиков.

С мая прошлого года «Три АсС» — уже третья по счету строительная организация в Чувашии, которая признается банкротом, напомнила руководитель местного управления Росреестра Екатерина Карпеева. Ранее несостоятельными были объявлены ООО «СУОР» и ООО «АЛЗА».

«В настоящий момент Единый государственный реестр недвижимости содержит данные о 121 актуальной записи о зарегистрированных договорах долевого участия и уступках прав в отношении многоквартирного дома, который должен был строиться на бульваре Зеленом в Новочебоксарске, — сообщила Карпеева. — Всем дольщикам по этой позиции рекомендуем как можно быстрее подать документы для включения в реестр требований кредиторов. Как это сделать, можно уточнить по телефонам: (8352) 31-71-05, 34-67-55».