Более 160 тысяч человек приняли участие в первом в этом году Дне здоровья и спорта

Бассейны, тренажерные залы и крытые ледовые катки — именно эти объекты пользуются особой популярностью на традиционных Днях здоровья и спорта, которые ежемесячно проводятся в Чувашии. Вот и в первую в новом году спортивную субботу спортзалы были полные. По данным Минспорта Чувашии, свой выходной с пользой провели около 161 тысячи человек.

Только сеансы плавания в этот день посетили более 18 тысяч любителей здорового образа жизни. По традиции, особенно много пловцов было в бассейнах Центра развития маунтинбайка, СШОР № 9 по плаванию и в детско-юношеских спортивных школах имени В.С. Соколова и «Спартак». Кроме того, в минувшую субботу жителей республики ждали на 76 катках (4 из их – крытые), 118 лыжных трассах и 125 хоккейных коробках.