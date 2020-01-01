Наездники Чувашии и Финляндии встретились на конных бегах

На крупнейшем ипподроме Финляндии Вермо в первые дни нового года прошли конные бега. На этой долгожданной матчевой встрече конников Чувашии и Финляндии выступление наездников из республики не осталось незамеченным.

Беговых лошадей распределили с помощью жеребьевки. Первой финишную черту финского ипподрома на дистанции 2120 м пересекла Мийя Салминен из Финляндии на лошади Cool Type, сообщается на страничке в социальных сетях Чувашского конного завода имени В.И. Чапаева. Второе место также досталось хозяевам турнира — финн Юха Пухтимаки на лошади Merry Advanturer завоевал «серебро». А вот бронзовую победу праздновала чувашская команда. Наездник из Батыревского района, представитель известной в конном спорте династии, Николай Пыркин пришел третьим на лошади Perfume.

Напомним, что в 2019 году команды наездников Финляндии и Чувашии уже встречались на Московском ипподроме. Тогда в командном заезде наездники Чувашии остались вторыми, в индивидуальном зачете места разделились поровну.

К конным бегам в республике интерес с каждым годом только растет. Вот и совсем скоро, по уже сложившейся в Чувашии доброй традиции, в Чебоксарах соберутся сильнейшие наездники не только республики, но и соседних регионов на конные бега «Ледяной кубок-2020». Местом встречи в этом году станет Певческое поле. Яркие и зрелищные соревнования статных животных пройдут 22 февраля в 13.00.

Фото: Призовое место на столь престижных соревнованиях — большой успех для чувашских наездников.