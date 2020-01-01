Легкоатлеты Чувашии завоевали первое «золото» в новом году

Зрелищными стартами открыла новый спортивный год «королева спорта» в Чувашии. В минувшие выходные на манеже спортшколы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске разыграли награды всероссийских соревнований на Кубок Главы Чувашии и чемпионата и первенства Поволжья по легкой атлетике.

Легкоатлеты традиционно встречаются в начале года на дорожках новочебоксарского манежа. В этот раз турнир на Кубок Михаила Игнатьева собрал почти 850 сильнейших спортсменов из 19 регионов страны. «Легкая атлетика — это доступный вид спорта, помогающий человеку быть в хорошей физической форме. Мы строим в республике спортивные объекты, чтобы все желающие в шаговой доступности могли заниматься любимыми видами спорта», — обратился к спортсменам руководитель региона. В республике легкая атлетика является одним из базовых видов спорта — в различных спортшколах ею занимаются порядка 5 тысяч человек, а Всероссийская федерация легкой атлетики не раз выбирала Чувашию в качестве места проведения главных соревнований страны.

Программа состязаний включала забеги на 60, 800, 1500, 3000 метров среди юниорок и юниоров, мужчин и женщин. Чувашские спортсмены поднимались на пьедестал почета много раз. Владимир Попов, выступавший параллельным зачетом за Чувашию и Оренбургскую область, стал вторым на дистанции 800 метров. В беге на 3000 метров «бронзу» добыл Михаил Рыбаков, представлявший Чувашию и Ямало-Ненецкий автономный округ, приводят результаты в Минспорта республики.

В женском забеге на 800 метров лидером гонки стала чувашская бегунья Вера Васильева из Моргаушского района. Прошлым летом, на сотом чемпионате России, напомним, подопечная заслуженного тренера России Валентина Давалова стала серебряным призером на этой же дистанции. В беге на 3000 метров среди женщин «золото» завоевала Екатерина Ишова, выступившая за Чувашию и Московскую область.

Насыщенными были и дни окружных чемпионата и первенства по легкой атлетике в помещении. Помимо личных дистанций на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, зрители смогли насладиться острой эстафетной борьбой на дистанции 4×200 метров, бегом с барьерами на 60 метров, бегом с препятствиями на 2000 метров, прыжками в высоту и длину, прыжками с шестом, тройным прыжком, толканием ядра, пятиборьем и семиборьем. Награды распределились среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, мужчин и женщин.

Чувашские легкоатлеты собрали хороший медальный урожай. По итогам личных соревнований они завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. В «золотодобытчиках» — Альберт Челейкин в беге на 800 метров среди юниоров до 23 лет, Владимир Попов на дистанции 1500 метров среди мужчин, Кристина Яковлева в беге на 1500 метров среди юниорок до 23 лет, Екатерина Ишова на «женской» дистанции 3000 метров, Виктория Жилина в прыжках в длину среди атлетов до 23 лет, Елизавета Ошарина в прыжках в высоту, в толкании ядра — Александра Сизова среди юниорок до 20 лет, Кристина Чиркова в группе юниорок до 23 лет, Роман Давыдов среди юниоров до 23 лет и другие.

По результатам общекомандного зачета Чувашия заняла третье место в двух возрастных группах — среди юношей и девушек, мужчин и женщин, а в группе юниоров и юниорок до 23 лет — второе, сообщают в Минспорта республики.

Фото cap.ru: Зрителей в манеже было много — легкоатлетические соревнования в республике проходят при полных трибунах.