Беспокоят трубы и пожары

В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ жительнице деревни Кагаси на днях исполнилось 100 лет. Труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Нина Ильинична Александрова более полувека проработала в колхозе. Она многодетная мать и замечательная бабушка, которую радуют своими успехами 11 внуков и правнуков.

В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ обеспокоены напряженной ситуацией с пожарами. За прошлый год здесь случилось 49 огненных ЧП, погибли три человека, еще трое получили травмы различных степеней тяжести. Наибольшее количество возгораний произошло в жилом секторе.

В АЛАТЫРЕ открылась отремонтированная детская поликлиника. Уже 13 января специалисты начали вести в ней прием. По отзывам родителей, поликлиника очень преобразилась. «Все красиво и современно! Ребенок так увлекся разглядыванием рисунков на стенах, что даже не заплакал перед прививкой, как у нас бывает обычно!» — поделилась впечатлениями одна из мам.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ поздравляют местный женсовет, который стал лучшим в республике по итогам прошедшего года. А всего в конкурсе женсоветов приняли участие 26 районных и городских отделений Союза женщин Чувашии.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ жители Козыльяр Тегешевского сельского поселения помогли устранить аварию и отремонтировать водопровод, снабжающий чистой артезианской водой половину деревни. Услуги экскаватора недешевы, поэтому яму в месте, где случилась протечка, селяне выкапывали сами. Козыльярцы рассказывают, что водопровод был проложен еще в советские времена, трубы давно устарели, вот и разрушаются.