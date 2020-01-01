Пропавшие в Тюрлеме школьницы нашлись в Казани

Чувашские полицейские совместно с коллегами из Татарстана разыскали двух ушедших из дома школьниц из Тюрлемы.

13-летние подружки, не предупредив родителей, поехали «посмотреть Казань». О пропаже детей в полицию Козловского района сообщили их переполошенные мамы. Рассказали, что дочки ушли в школу, а после занятий домой не вернулись, и что такого раньше не наблюдалось. Сотрудники МВД незамедлительно приступили к розыску девочек, ориентировки с их приметами были переданы всем полицейским нарядам республики. Удалось установить, что школьницы находятся в Казани, к их розыску по просьбе наших стражей порядка подключились коллеги из Татарстана.

Вскоре девочек обнаружили сотрудники линейного отдела совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» — беглянки спали на железнодорожном вокзале Казани. Школьниц сразу же доставили в отдел МВД России по Козловскому району, где их встретили взволнованные родители. Юные путешественницы рассказали, что вместо уроков с утра на электричке отправились в Казань, чтобы «посмотреть достопримечательности». Гуляли до вечера и сами не заметили, как опоздали на последнюю электричку, на которой планировали вернуться домой. Родителям позвонить не смогли — телефон, имевшийся у одной из школьниц, к тому времени разрядился. Вот и решили дождаться утренней электрички на вокзале…

Сейчас с подружками и их родителями работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. После этого происшествия девочек с положительными характеристиками поставят на профилактический учет, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. Такая вот цена за «казанские достопримечательности».