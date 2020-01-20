График приема граждан в общественной приемной Президента России в январе 2020 года

|
№п/п
|
Организация, представитель которой ведет прием
|
Дата приема
|
Время приема
|
1.
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Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни
|
22 января
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13.00 – 15.00
|
2.
|
Нотариальная палата Чувашской Республики
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23 января
|
13.00 – 15.00
|
3.
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике
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24 января
|
13.00 – 15.00
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4.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
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29 января
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13.00 – 15.00
Прием граждан проводится по адресу: г.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.36.
Предварительная запись по телефону: (8352) 62-22-33.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Прием письменных обращений, адресованных Президенту РФ, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.
Дни приема граждан по личным вопросам руководителями органов исполнительной власти Чувашии в январе
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Петров Вениамин Иванович
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министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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20.01.2020
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Викторов Владимир Николаевич
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заместитель председателя Кабинета министров– министр здравоохранения Чувашской Республики
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27.01.2020
Личный прием граждан руководителями органов исполнительной власти Чувашии проводится по вопросам, отнесенным к их компетенции, по адресу: г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2, каб. 105.
Время приема: 16.00 – 18.00 час.
Предварительная запись по телефонам: 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.