График приема граждан в общественной приемной Президента России в январе 2020 года

№п/п Организация, представитель которой ведет прием Дата приема Время приема 1. Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни 22 января 13.00 – 15.00 2. Нотариальная палата Чувашской Республики 23 января 13.00 – 15.00 3. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике 24 января 13.00 – 15.00 4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике 29 января 13.00 – 15.00

Прием граждан проводится по адресу: г.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.36.

Предварительная запись по телефону: (8352) 62-22-33.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием письменных обращений, адресованных Президенту РФ, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

Дни приема граждан по личным вопросам руководителями органов исполнительной власти Чувашии в январе

Петров Вениамин Иванович министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 20.01.2020 Викторов Владимир Николаевич заместитель председателя Кабинета министров– министр здравоохранения Чувашской Республики 27.01.2020

Личный прием граждан руководителями органов исполнительной власти Чувашии проводится по вопросам, отнесенным к их компетенции, по адресу: г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2, каб. 105.

Время приема: 16.00 – 18.00 час.

Предварительная запись по телефонам: 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.