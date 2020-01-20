График приема граждан в общественной приемной Президента России в январе 2020 года

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

№п/п

  Организация,  представитель которой ведет прием

Дата приема

Время приема

1.

Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни

 

22 января

 

13.00 – 15.00

2.

Нотариальная палата Чувашской Республики

 

23 января

13.00 – 15.00

3.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике

24 января

 

13.00 – 15.00

4.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике

 

29 января

13.00 – 15.00

Прием граждан проводится по адресу: г.Чебоксары, ул.Ленинградская, д.36.

Предварительная запись по телефону: (8352) 62-22-33.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием письменных обращений, адресованных Президенту РФ, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

 

Дни приема граждан по личным вопросам руководителями органов исполнительной власти Чувашии в январе

Петров Вениамин Иванович

министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

20.01.2020

Викторов Владимир Николаевич

заместитель председателя Кабинета министров– министр здравоохранения Чувашской Республики

27.01.2020

Личный прием граждан руководителями органов исполнительной власти Чувашии проводится по вопросам, отнесенным к их компетенции, по адресу: г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2, каб. 105.

Время приема: 16.00 – 18.00 час.

Предварительная запись по телефонам: 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.

Опубликовано: 13 января 2020 г.


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