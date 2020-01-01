В Заволжье проложили снегоходную трассу длиной 45 км

В чебоксарском Заволжье заработала снегоходная трасса общей протяженностью 45 км, объявил на своей страничке в Инстаграмм глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. «Снега меньше, чем в прошлом году, но эмоций можно получить массу. Кто катался, как впечатления?» — поинтересовался он у чебоксарцев.

Всего же, как сообщают в управлении физической культуры и спорта чебоксарской администрации, в этом сезоне для активного отдыха в городе подготовлено 14 лыжных трасс. Покататься на лыжах можно в парке культуры и отдыха «Лакреевский лес», на Московской набережной, в парке «Амазония», в лесопарках в районе бульвара Миттова, по пр. Тракторостроителей, в новоюжном лесном массиве, на территории Московского филиала ботанического сада (питомник), в Берендеевском лесу – здесь укатана 10-километровая трасса под классический ход от Рощи Гузовского до оздоровительного комплекса «Жемчужина Чувашии». В Заволжье новая 10-километровая лыжная трасса соединила ДЮСШ №10, расположенную с Сосновке, с левобережном пляжем, а также санаторий «Чувашия» с физкультурно-оздоровительным центром Росинка (круг — 7 км).

Содержанием лыжных трасс занимаются специалисты ДЮСШ им. А.И. Тихонова и ДЮСШ №10, а также ФСК «Восток». Для укатки лыжных трасс они используют специальные приспособления – «борону» (под коньковый ход) и «резак» (под классический ход). Техника выходит на трассы в зависимости от погодных условий. Комфортные условия для лыжной прогулки в лесу будут обеспечивать в течение всего зимнего сезона.

Где в Чебоксарах расположены трассы и есть ли там прокат лыж, смотрите по ссылке: http://www.gcheb.cap.ru/news/2019/12/16/dlya-aktivnogo-otdiha-cheboksarcev-v-zimnij-period