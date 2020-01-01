«Рождественская гонка» открыла лыжный сезон в Чувашии

Республиканские лыжные соревнования «Рождественская гонка», которые прошли в это воскресенье, по давней традиции открыли новый лыжный сезон. Местом их проведения стала лыжная база республиканского Центра зимних видов спорта.

В открытии соревнований принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики. «Мы вместе открываем лыжный сезон. Хотя снега и не так много, но лыжная трасса подготовлена хорошо. По крайней мере, амбиций у вас достаточно, желаю получить много положительных эмоций. Да здравствует спортивная Россия, да здравствует спортивная Чувашия!» – приветствовал участников Михаил Васильевич. Отметив, что популяризации лыжного спорта уделяется большое внимание, от добавил, что в Чувашии есть 25 детско-юношеских спортивных школ, где все больше и больше людей могут заниматься со специалистами, тренерами, наставниками и приобщаться к лыжному спорту.

На старты «Рождественской гонки» вышли около 200 сильнейших спортсменов не только из Чувашии, но и из Москвы, Московской и Кировской областей, республик Марий Эл и Саха-Якутия. Спортсмены разыграли медали в четырех возрастных группах: среди юношей и девушек среднего возраста (2004-2005 г.р.), старшего возраста (2002-2003 г.р.), юниоров и юниорок, мужчин и женщин. Самые быстрые определились в гонке свободным стилем на дистанциях 15, 10 и 5 км. Среди женщин, юниорок и девушек лидеров выявили на дистанциях 10, 5 и 3 км.

В Чувашии также в эти дни на сборах находятся члены юношеской сборной России по академической гребле, готовящиеся к первенству Европы и первенству мира. Старший тренер московской СШОР «Юность Москвы» по гребным видам спорта Андрей Климовских выразил признательность Главе Чувашии за отличные условия для тренировок и проживания на базе республиканского Центра зимних видов спорта.

«В Чувашию на сборы я приезжаю уже в седьмой раз. Здесь комфортно. Притягивает человеческое отношение, добрые люди. Нам нравится, как тут относятся к подготовке трасс, к спортсменам», – признался Андрей Климовских.

«Занятия и тренировки, конечно, у нас длятся с утра до вечера, но мы успеваем и погулять. У вас очень красивый город. Я второй год подряд приезжаю и всегда получаю кучу эмоций. Каждый раз приятно сюда возвращаться», – сказала в интервью Национальному телевидению Чувашии член юношеской сборной России по академической гребле Марина Матвеева.

Добавим, что в Чувашии лыжными гонками занимаются 2033 человека в 25 детско-юношеских спортивных школах и 1 спортивной школе олимпийского резерва. С ними работают 72 тренера (тренера-преподавателя).

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