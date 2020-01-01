Глава Чувашии провел рабочую встречу с генеральным директором АО «АККОНД»

4 января Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «АККОНД», депутатом Государственного Совета республики Валерием Ивановым.

Руководитель одного из ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона рассказал о предварительных итогах работы в 2019 году, в частности, о реализации инвестиционных проектов по модернизации сельскохозяйственного комплекса АО «Фирма «Акконд-агро» и «Аккондмолоко».

«Те задачи, которые ставили в начале прошлого года, мы выполнили. В новом году – новые задачи. Будем продолжать развивать «Акконд-агро». Есть намерения войти в общероссийские сети и продавать сливочное масло, молочную продукцию в больших объемах. Наладить производство и упаковку йогуртов, сыров, творожной массы, сметаны. Хотим создать классический молочный завод», – проинформировал Валерий Иванов.

ООО «АККОНДМОЛОКО» на сегодняшний день выпускает десятки наименований продукции. Предприятие постоянно расширяет ассортимент, следуя последним тенденциям рынка.

АО «АККОНД» уже не первый год входит в «клуб миллиардников» – предприятий, которые произвели и продали продукции более чем на 1 млрд рублей. В 2019 году эта сумма составила более 11 млрд рублей.

Глава республики поблагодарил Валерия Иванова за эффективную работу, особо отметив, что предприятие активно расширяет географию продаж, ежегодно увеличивая долю экспорта.

«Мы сейчас говорим, что у нас экспорт продукции АПК в целом 25 млн долларов. Такого никогда не было. В том числе ваша доля 18 млн долларов – это больше половины. Импортозамещение и экспортоориентированность – темы очень значимые для развития экономики», – отметил Михаил Васильевич Игнатьев.

Доля экспортной продукции АО «АККОНД» составляет сейчас порядка 10-12%. В ближайшее время предприятие планирует выйти на новые рынки. В 2020 году АККОНД примет участие в шести крупнейших международных выставках в разных частях света.