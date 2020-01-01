Газовики принимали гостей

И сами развозили подарки

По доброй традиции, существующей в ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», в канун праздников газовики обязательно готовят сюрпризы для своих подопечных из детских учреждений и доставляют их по адресам.

В преддверии этого Нового года газовики пригласили к себе воспитанников чебоксарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Ребята побывали в газораспределительной организации, где специалисты рассказали им о том, как добывается природный газ, для чего он нужен и почему может быть опасен.

Школьников ознакомили с правилами безопасности и провели для них увлекательную экскурсию в музее газового хозяйства. А потом ребятам вручили новогодние подарки.

На елку к подшефным из республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей Канашского района представители газовой отрасли заглянули сами. Они с удовольствием поучаствовали в детских новогодних представлениях — на правах добрых волшебников радовали детвору сладкими сюрпризами. Также вручены детские игрушки воспитанникам вновь открытого детского сада в городе Канаш.

«Газовики считают своим долгом нести мир и тепло в каждый дом и сделать чуточку счастливее самых маленьких жителей нашей республики», — объяснил благотворительность генеральный директор компаний, депутат Государственного Совета Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов и пожелал всем жителям республики в наступающем Новом году доброго здоровья, счастья и благополучия.

Елена Васильева