Чем год запомнился? Журналисты «СЧ» составили список самых ярких событий 2019-го

ЮБИЛЕЙ ГОДА

Празднование 550-летия Чебоксар растянулось, по сути, на целый год. Открытие новой школы и детских садов, реконструкция Дорисс–парка, завершение ремонта городских дорог, вручение юбилейных медалей — эти и многие другие события были приурочены к 550-му дню рождения столицы республики.

И сам праздник занял не один, а целых два августовских уикэнда. Прилет ставших родными «Стрижей» и концерты в микрорайонах и парках города, выступление хора Турецкого и тоже уже родной «Творческий бульвар», шоу летающих над водой флайбордистов, соревнования по акватлону, парусная регата, фестивали трудовой славы и кулинарного мастерства, парад городской техники — все события в одни выходные явно бы не вместились. А еще на набережной Волги впервые прошел фестиваль «Гостеприимная Чувашия», собравший гостей из всех районов и городов и ставший как бы прологом, репетицией предстоящего в следующем году столетнего юбилея республики.

РАДОСТЬ ГОДА

Звезды с телеэкрана на расстоянии вытянутой руки — высадка в Чебоксарах десанта Первого канала сделала День защиты детей по-настоящему запоминающимся! Надолго останутся в памяти девочек и мальчиков просмотр новых серий «Ералаша» и общение с создателем тележурнала Борисом Грачевским, мороженое из рук самого Якубовича, прилетевшего на вертолете, футбольный матч с командой звезд! Роза Сябитова и Алексей Лысенков, Юлия Барановская, Алина Шарапова и Марина Ким, Александр Носик и Елена Захарова — одна только возможность увидеть вживую этих и других людей «из телевизора» уже стала для жителей Чувашии сюрпризом. Между тем спортсмены, телеведущие и артисты привезли с собой и замечательные подарки в детдома, больницы, интернаты и реабилитационные центры.

РАСЧЕТ ГОДА

Перед Новым годом в полном объеме погашены долги по зарплате перед работниками ГУП «Чувашавтотранс». Об этом на своем сайте сообщило 27 декабря СУ СКР по Чувашии. Деньги на карты бывших сотрудников ГУПа начали поступать с 24 декабря. Этой новостью Глава Чувашии Михаил Игнатьев поделился на прошлой неделе на очередном заседании Кабинета министров республики. И поставил задачу — до конца года рассчитаться с работниками предприятия–банкрота. Всего выплаты получили около шестисот человек. Кстати, как сообщала «СЧ», в середине лета многие сотрудники «Чувашавтотранса» устроились на городские предприятия или сели за руль новых автобусов.

ОПЕРАЦИИ ГОДА

Опухоли поджелудочной железы тяжело лечатся. Еще несколько лет назад такие пациенты считались неоперабельными. Однако медицина не стоит на месте.

В декабре хирургическая бригада специалистов онкологического диспансера в составе заместителя главного врача по хирургической помощи Владимира Карова, врача хирургического отделения № 3 Сергея Климина и врача-анестезиолога Михаила Миниханова успешно выполнила операцию по удалению опухоли поджелудочной железы, которая проросла в соседние органы и вены. Хирургам пришлось работать несколько часов, пациент выжил и уже выписан домой. Кстати, за полгода до этого онкологи Чувашии удалили пациенту злокачественную опухоль весом более 20 кг.

ТУРИСТ ГОДА

В 20-х числах сентября на акватории Волги чебоксарские спасатели заприметили приближающуюся к берегу байдарку. В ней сидел молодой человек в шапке-ушанке, оказавшийся гражданином Франции.

В осуществление мечты французского путешественника Адриана Клемансо проплыть Волгу от истока до устья мало кто верил.

Однако отважному интуристу, несмотря ни на что, удалось-таки преодолеть все 3690 км. За время путешествия длиною почти в три месяца он побывал во многих городах и селениях на Волге. Гостеприимно встретили гостя и в Чебоксарах, правда, без хлеба с солью, но по-домашнему тепло. А эксклюзивное интервью с ним в «СЧ» активно комментировали в соцсетях как россияне, так и французы. Завершил Адриан свой одиночный сплав в середине ноября. Однако на родину вернулся не сразу, успев побывать еще на Эльбрусе и в Армении.

ШКОЛЫ ГОДА

«Просто чудо, наисовременнейшая, оснащенная по последнему слову техники…» — в унисон хвалили родители и дети две новые школы, открывшиеся в этом году в республике к первому сентября.Новоселье в корпусе «Т» чебоксарской гимназии № 5 стало настоящим праздником для молодого микрорайона «Волжский-3». Школа приняла 1100 юных чебоксарцев, было набрано 12 первых классов. Большим событием можно назвать и открытие начальной школы в Ядрине. И пусть она не такая большая, как чебоксарская, но не менее просторная и красивая. В День знаний за ее парты сели 325 маленьких ядринцев.

Обе школы были построены в рамках национального проекта «Образование». И в той, и в другой помимо учебных кабинетов организованы «умные» пространства, направленные на всестороннее развитие ребенка.

ИНСТАГРАМ ГОДА

Глава Чувашии Михаил Игнатьев неожиданно для многих попал в топ глав субъектов — активных пользователей Instagram. Случилось это в первых числах декабря, когда руководитель Чувашской Республики занял 9-ю строчку из 44, обогнав многих коллег по количеству постов и сториз.

Индекс активности глав субъектов в этой социальной сети еженедельно рассчитывают в Агентстве политических и экономических коммуникаций. А рассказы Михаила Игнатьева в Instagram о самых важных событиях в жизни Чувашии стали уже доброй традицией. Причем одна из изюминок такого общения — пожелания от Главы жителям Чувашии доброго утра на чувашском и русском языках.

И, конечно, вид города с высоты «птичьего полета», то есть со знаменитого балкона здания Администрации Главы республики, который показывает, ясное ли сегодня небо над всей Чувашией.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОДА

27 ноября Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ, давший старт самым масштабным работам по благоустройству дворов и улиц по всей республике. И средства на это из республиканского бюджета направлены беспрецедентные — 1,5 млрд рублей.

Это значит, что в будущем году свои проекты по асфальтированию проездов и тротуаров, обустройству зон отдыха, экопарковок и освещения, по установке детских и спортивных площадок, разработке малых архитектурных форм, по озеленению и разбивке цветников, по обеспечению дворов системами видеонаблюдения начнут осуществлять в каждом районе, на сотнях улиц, в тысячах дворов. Все это должно ощутимо изменить уровень благоустройства всей республики к столетнему юбилею Чувашской автономии.

ЧЕМПИОНАТ ГОДА

«Это был настоящий праздник для зрителей и спортсменов!», «Все прошло на наивысшем уровне!» — под занавес сотого чемпионата России по легкой атлетике, который прошел в июле на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах, эмоции переполняли не только олимпийца Юрия Борзаковского, но и всех любителей «королевы спорта».

А их в Чувашии много. Все четыре дня соревнований к кассам выстраивались очереди, многие болельщики практически жили на стадионе, возвращаясь домой глубокой ночью. Зрители на трибунах поддерживали всех без исключения спортсменов. А что творилось, когда в борьбу вступали признанные «звезды» легкой атлетики: наша Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Анна Чичерова, братья Рыбаковы… Это надо было видеть! Впрочем, такая возможность еще представится — 101-й чемпионат тоже пройдет в столице Чувашии.

СПАСЕНИЕ ГОДА

7 ноября отозвали лицензию у старейшего банка республики — «Чувашкредитпромбанка», созданного в 1990 году на основе Чувашского республиканского управления Промстройбанка. Банком-агентом, через который принимались заявления на страховое возмещение его клиентам, стал «Россельхозбанк». Только в Чувашии за выплатами на сумму 2,64 млрд рублей могли обратиться не менее 10,9 тыс. вкладчиков, в том числе 1,28 тыс. малых предприятий на сумму 287,6 млн рублей, сообщало Агентство по страхованию вкладов. Чтобы справиться с потоком финансово пострадавших, руководство «Россельхозбанка» решило временно увеличить штат и обратилось за помощью к сотрудницам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком, к бывшим работникам-пенсионерам. Некоторые откликнулись. Уже в третьей декаде декабря банк-агент произвел выплаты по 9369 счетам на сумму 2,56 млрд рублей, то есть 99% вкладчиков получили страховое возмещение к Новому году. С прочими клиентами, не вошедшими в реестр, начнут рассчитываться в будущем году.

ТЕХНИКА ГОДА

До нынешнего года хмель в республике убирали только чешскими машинами. В минувшую уборочную впервые золотые шишки ощипывала с лозы машина отечественная, да еще выпущенная в нашей самой хмелеводческой республике. Не зря ее назвали «Цивиль». Агрегат производства ООО «Техмашхолдинг» работал на уборке хмеля в ООО «АгроРесурсы» Урмарского района.

Площадь хмельников здесь солидная — более 30 гектаров. Не всю ее убрал «Цивиль», поскольку машина одновременно проходила и испытательные требования. Но, по оценке специалистов, техника показала себя вполне эффективно. К тому же стоимость машины значительно ниже зарубежного аналога. Кстати, на хмель нынешний год в республике выдался успешным. По данным Минсельхоза, валовой сбор шишек составил 177 тонн — почти в полтора раза выше прошлогоднего. А урожайность — около 17 центнеров с гектара против 13 центнеров в 2018 году.

ОТРАВА ГОДА

Два десятка подростков Чувашии попали к врачам после употребления снюса. Нет, никого, к счастью, не госпитализировали: ребятам крупно повезло. Газета «Советская Чувашия» одной из первых рассказала (см. номер от 10 декабря «Снюс против нейронов»), какую опасность таят в себе заменители табачных изделий. Напомним: снюс — это смесь, в которой вместо табака содержится экстракт никотина. Причем его количество так велико, что может «заменить» сразу три пачки сигарет. Даже при однократном применении можно получить гипертонический криз или потерять сознание с остановкой дыхания. Снюсы запрещены практически во всех странах Европы, в том числе и в России. Однако никотинсодержащие мармеладки и леденцы относятся к пищевым товарам и не подпадают под антитабачное законодательство. Не дожидаясь запрета, Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал взять на контроль проблему употребления молодыми людьми снюсов: «Надо с этим покончить, ведь они в итоге наносят ущерб здоровью молодежи, а значит, демографии в целом».

Были проведены рейды по торговым точкам, в некоторых магазинах снюсы продавали под видом леденцов и жвачек. Этот товар без документов о безопасности был изъят. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проинформировало, что будет и впредь принимать меры для пресечения распространения незаконной продукции.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ГОДА

Гулявший октябрьской ночью по Чебоксарам медведь не на шутку встревожил жителей столицы. Наутро о косолапом говорил весь город. Как медвежонок (позже выяснилось, что ему не больше двух лет) оказался в Чебоксарах, так и осталось загадкой. Первым его заметили автолюбители — лесной гость перебегал дорогу прямо перед машиной где-то на окраине города и попал на камеру видеорегистратора. Чтобы поймать топтыгина, полицейским пришлось провести целую спецоперацию. Всю ночь за ним гонялись стражи порядка, а нейтрализовать удалось только на следующее утро на пустыре по улице Хевешской. Мишка не пострадал — его уложили спать несколькими дротиками со снотворным. Когда медвежонок пришел в себя, его вывезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.

РАЗВОД ГОДА

Самую рекордную сумму отдали мошенникам в этом году подруги из Вурнарского района — на двоих они перевели аферистам около 3 миллионов рублей. Жительнице Вурнарского района предложили зарегистрироваться в брокерской конторе, заплатив вступительный взнос в сумме 80 тысяч рублей, а затем убедили совершить ряд переводов на крупные суммы, уверяя, что «деньги начали работать». В итоге сельчанка потеряла около двух миллионов рублей.

Кстати, о брокерской конторе она узнала от своей подруги, когда распечатывала для той письма на биржу. Подруга сообщила, что уже заработала таким образом больше миллиона рублей. Но оказалось, что и она стала жертвой «биржевых маклеров», воспринимая обещанные суммы за реальные. У нее преступники выманили около миллиона рублей. Всего же в этом году в Чувашии было зарегистрировано две с половиной тысячи бесконтактных мошенничеств, в общей сложности люди отдали обманщикам около ста миллионов рублей.