ОАО «Ядринмолоко»: У нас нет секретов от покупателей

Итоги года. Упаковка творога весом почти в тонну и другие рекорды молочного завода

Выход в торговые сети Санкт-Петербурга и завоевание симпатий взыскательных покупателей Северной столицы, большая работа над улучшением качества продукции, вкусные молочные новинки — для крупнейшего в Поволжье завода по переработке молока ОАО «Ядринмолоко» уходящий год принес немало достижений и побед. О том, чем запомнился год и какие вершины собирается брать молокоперерабатывающее предприятие в ближайшем будущем, мы узнали во время поездки в Ядрин.

Впрочем, рекордов у «Ядринмолоко» в этом году было немало. Так, на ежегодной выставке «Регионы — сотрудничество без границ», проходившей в День республики на Красной площади в Чебоксарах, предприятие установило мировой рекорд. К удивлению зрителей молочники представили упаковку «новинки» — рассыпчатого зернистого творога «Наша Корова» весом почти в тонну — 921 килограмм! На изготовление гигантской упаковки ушло более 6,5 тысячи литров молока. Рекорд зафиксировали эксперты международного агентства рекордов Interrecord, а затем любой желающий мог отведать свежайшего молочного лакомства.

В более привычном виде — в прозрачных пакетах фасовкой в 200 и 400 граммов — творог-рекордсмен выпускается недавно, это новинка «Ядринмолоко». Пока он предлагается покупателям в обезжиренном виде. Он настолько понравился любителям пудингов и творожных запеканок, что на заводе решили выпускать его 5-процентным, а чуть позже — и 9-процентным. Удобная прозрачная упаковка покупателям пришлась по душе — в ней можно рассмотреть каждое творожное зернышко, тем самым оценив качество продукта до покупки. И если раньше рассыпчатый творог «Наша Корова» приходилось искать в определенных магазинах, то сейчас его легко купить в популярных торговых сетях у дома.

Сергей Токсубаев,

генеральный директор ОАО «Ядринмолоко»: — В ближайшей перспективе планируем серьезно увеличить объемы поставок в Москву, а также в Казань и Нижний Новгород. В этом году из республиканского бюджета мы получили средства на обучение сотрудников. Около 25 человек — специалисты службы снабжения, производства, лаборатории, бухгалтерии — повысили свою квалификацию в Чебоксарах, Санкт-Петербурге, посетили крупные молочные заводы. Это еще один шаг на пути к качеству продукции. Для нас это главный ориентир в работе. Мы всегда открыты, работаем для потребителей, и у нас нет от них секретов.

В более совершенной, удобной и современной упаковке стал выпускаться творог «Наша Корова» в пластиковых контейнерах. На любой вкус — обезжиренный, с массовой долей жира 5% и 9% и на любой аппетит — в фасовке по 180 и 280 граммов. Всего же творог, который так популярен у покупателей молочных продуктов, выпускают на заводе более чем в 20 различных вариантах: в контейнерах, фольге, пленке, герметичной упаковке флоупак. Внимание к упаковке всегда в приоритете в ОАО «Ядринмолоко». Производители стараются учесть все пожелания и предпочтения потребителей, поэтому каждый любитель «молочки» обязательно найдет подходящий для себя формат. При этом ассортиментная линейка ОАО «Ядринмолоко» насчитывает более 100 наименований молочных продуктов.

Кстати, полезные продукты от торговой марки «Наша Корова» не остаются незамеченными на крупнейших российских и международных отраслевых выставках. В этом году на молокозаводе снова собрали целый урожай медалей. На главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень», которая проходит в Москве, все представленные на суд жюри молочные продукты «Наша Корова» — ряженка 4%, сметана 20%, молоко питьевое пастеризованное 3,2%, кефир, обогащенный бифидобактериями, «Бифидок» 2,5% и творог обезжиренный рассыпчатый в прозрачных пакетах — получили высшую награду, золотые медали и дипломы Министерства сельского хозяйства России. Этот успех, к слову, профессионалы молочного дела повторяют из года в год.

Традиционно молочники показывают себя на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо», которая также проходит в Москве. В этом году итогом работы стало налаживание поставок продукции из Ядрина в столицу России — за несколько последних лет они увеличились более чем в два раза.

Цифры: Более 63 млн литров переработанного сырого молока, из которых ядринцы получили почти 26,5 млн бутылок молока, около 20 млн упаковок творога, примерно 4,5 млн упаковок сметаны и свыше 18 млн упаковок кефира, ряженки, бифидка, йогурта, национального кисло-молочного продукта турăх, — такие объемы «молочки» поставило ОАО «Ядринмолоко» на прилавки магазинов в 2019 году. Финансовые показатели предприятия также выглядят внушительно: к концу года на молокозаводе будет произведено и отгружено продукции на сумму более 2,5 млрд рублей.

Об уважении коллег по молочному «цеху» свидетельствует и тот факт, что этим летом молокозавод стал площадкой проведения авторитетного всероссийского семинара молочников. На него съехались более 30 руководителей и ведущих специалистов молочных предприятий со всей России, среди них — «Чебоксарский молочный завод», «Звениговский молочный комбинат», «Козьмодемьянский маслозавод», «ИНГРЕДИКО» (г. Москва), «Сернурский сырзавод», «Саратовский молочный комбинат», «Ярославский комбинат молочных продуктов» и многие другие. Кроме обсуждения важных вопросов менеджеры молочного дела ознакомились с производственным процессом на «Ядринмолоко». Пригласив делегацию специалистов в производственные цеха, сотрудники завода хотели показать, что молокозавод открыт перед покупателями и производителями и не имеет секретов. На каждой ступени молочного производства — строжайший контроль: безопасное натуральное сырье, приобретенное лишь у надежных поставщиков, входной лабораторный контроль каждой партии и на каждой стадии в собственных аттестованных лабораториях, автоматизированное ультрасовременное производство, международные стандарты качества. По уровню оснащения таких заводов в стране единицы.

Так, благодаря новым технологиям и культуре производства ОАО «Ядринмолоко» удалось добиться увеличения сроков годности большей части ассортимента — молочные продукты могут оставаться свежими до 20 суток. Таким образом, появляется возможность расширения рынков сбыта. Если сейчас география реализации готовой продукции охватывает города в радиусе 600 км от Ядрина (это торговые сети Москвы, Нижнего Новгорода, Московской, Владимирской, Самарской областей, Марий Эл и Татарстана), то в дальнейшем чувашские молочные продукты смогут отправиться на прилавки более дальних регионов. С недавнего времени, например, продукцию торговой марки «Наша Корова» можно приобрести в Санкт-Петербурге.

Весной на предприятии реализовали инвестиционный проект стоимостью 150 млн рублей — закупили и установили новую пастеризационно-охладительную установку мощностью 25 тонн в час. Она позволит нарастить мощность переработки сырья на заводе до 450 тонн в сутки! До этого, отмечают молочники, максимальная загрузка по переработке сырого молока не превышала 200 тонн в сутки.

Как сообщили на предприятии, в ближайших планах — освоение производства детского молочного питания. Сотрудники завода работают над созданием линейки детских творожков для самых маленьких, малышей от шести месяцев. Есть идеи и по запуску твердых сыров, поэтому, вероятно, настанет тот момент, когда покупатели смогут приобрести и твердые сыры от ОАО «Ядринмолоко».

Много интересного готовят ядринские молочники в дни празднования Нового года: 4, 5 и 6 января торговая марка «Наша Корова» от ОАО «Ядринмолоко» приглашает всех на новогодние детские елки «MILKPARTY», которые пройдут в трех крупных торговых центрах Чебоксар. Детей и взрослых ждут сказочное представление «Щелкунчик и мышиный король», Дед Мороз и Снегурочка, веселые коровы, новогодняя фотозона, дегустации, игры, танцы и подарки. Каждому, кто пройдет все испытания, «Наша Корова» обещает молочный подарок.

ОАО «Ядринмолоко» поздравляет жителей Чувашии с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Пусть в каждом доме будет мир, благополучие и только настоящая молочная продукция «Наша Корова» от ОАО «Ядринмолоко». Желаем всем счастья и здоровья!

Ольга Николаева