2020 год тоже будет зрелищным

Чебоксарским любителям боевых единоборств явно не придется скучать

Именно этот год принес столице Чувашии две приятные новости. Вошли они во все информационные ленты друг за другом: во-первых, летом следующего года у нас пройдут Международные игры по боевым единоборствам, во-вторых, город выиграл борьбу за право провести в 2020 году чемпионат Европы и Кубок мира по карате.

«Советская Чувашия» писала: «Выборы места проведения соревнования прошли в Белграде на исполкоме Всемирной конфедерации WKC. Помимо столицы Чувашии заявки поступили от профильных федераций Румынии, Словении и Индии. Заявку Чебоксар презентовали глава администрации Алексей Ладыков и председатель Всемирной конфедерации карате, президент федерации карате России версии WKC Вячеслав Тимофеев. Аргументы в пользу Чебоксар оказались настолько убедительными, что за наш город члены президиума проголосовали единогласно».

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков поделился с «СЧ» своими впечатлениями от собственной презентации в столице Сербии: «Мы презентовали нашу страну, нашу республику, город Чебоксары. Показали Волгу, наши национальные обычаи и культуру, спортивные достижения. Мы смогли убедить членов исполнительного комитета, что чемпионат мира по карате в Чебоксарах будет проходить на высшем уровне».

С пониманием отнеслись к выбору в пользу Чебоксар и конкуренты. Так, генеральный менеджер федерации карате кобудо Индии Фастин Мозес Ратино отметил: «Мы, конечно же, хотели получить соревнования. Но, увидев презентацию России, поняли — пусть пройдет у вас этот турнир, а мы приедем обязательно».

Валерий Львов