Как вырастить новые поколения в уважении к подвигу народа в Великой Отечественной войне? Об этом рассуждали участники Рождественских чтений.

Это бывает в Чебоксарах раз в год в дни Рождественского поста. В аудиториях и больших залах собираются представители духовенства, органов власти, общественных организаций, учителя и научно-педагогические работники — всего около 500 человек. Они говорят о духовном воспитании, обозначают общие проблемы, ищут пути их решения, делятся опытом.

Мероприятия регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» проходили в столице Чувашии в течение недели. Как противостоять попыткам фальсификации истории, как сохранить историческую память о великой трагедии и Великой Победе, как вырастить новые поколения в уважении к страданиям и подвигу народа — об этом размышляли участники чтений. Главной теме было посвящено пленарное заседание. Оно состоялось в зале Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова и началось с трогательной ноты. Приветствуя участников, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава поделился воспоминаниями о своем военном детстве, в котором были и бомбежки, и голод, и рытье противотанковых рвов. Владыка говорил о важности сохранения памяти о тех испытаниях, через которые прошла наша страна в годы Великой Отечественной войны.

На пленарное заседание вынесли два доклада — от церковной и светской стороны. Сегодня немногие представляют, какой вклад внесла Русская Православная церковь в Победу над фашистской Германией. Тем более значимо прозвучало выступление кандидата исторических наук, начальника городского управления образования Дмитрия Захарова. Он проанализировал особую роль РПЦ в духовной поддержке народа в годину страшных испытаний. Кандидат богословия, протоиерей Димитрий Нестеренко, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, остро и эмоционально говорил о важных моментах воспитания на основе наследия предшествующих поколений.

Духовное развитие народа, детей и юношества — главная и общая задача церкви и педагогов. Однако в Чувашии нередки случаи, когда в школах не рады священникам и православно настроенным учителям, возникают недопонимание и конфликты. На разрешение противоречий направлено соглашение о сотрудничестве между столичным управлением образования и Чебоксарской епархией, подписание которого состоялось на пленарном заседании Рождественских чтений. Его скрепили подписями управляющий Чувашской митрополией митрополит Варнава (Кедров) и начальник управления образования Дмитрий Захаров.

Работа православного образовательного форума проходила на нескольких площадках. Образовательный и воспитательный процесс в церковно-приходских воскресных школах обсуждали в храме Новомучеников и Исповедников Российских. О духовно-нравственном просвещении молодежи говорили в Новочебоксарске, в соборе святого равноапостольного князя Владимира. Секция «Противодействие тоталитарным и деструктивным сектам» работала в аудиториях Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Тему «Взаимодействие Церкви и СМИ» инициировала Общественная палата Чувашии, на ее площадке состоялся круглый стол, обсудивший этические нормы в освещении религиозной жизни. Конференцию на тему «Древние монашеские традиции в условиях современности» провели в Свято-Троицком монастыре. Многочисленную группу участников принял Чувашский республиканский институт образования, здесь работали три секции, обсуждавшие преподавание основ православной культуры и предмета «Истоки» в школах и дошкольных образовательных учреждениях, проблемы социального служения и поддержки семьи, трезвого образа жизни и сопровождения глухих и слабослышащих в храме.

Каким будет духовное состояние российского общества, как сохранить традиции нравственности, милосердия, порядочности, гуманизма, любви к Родине — всего того, на чем держалась и держится Россия, — об этом думают участники Рождественских чтений. Уходя и уезжая с форума, каждый из них несет в себе стремление сделать мир лучше. И это, несомненно, здоровая сила общества.

Справка «СЧ»

Международные Рождественские образовательные чтения впервые были проведены в Москве в 1993 году. Все начиналось со столичной конференции православных педагогов. Затем идею подхватили регионы. Сегодня это церковно-общественный форум, объединяющий сферы образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, собирающий ежегодно более пяти тысяч участников. Многочисленны его аудитории в республиках и областях России.

Зинаида Паршагина

Фото Елены Угаровой

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