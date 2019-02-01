«Зеленый свет» для донора

Требуются особо ответственные люди

Несколько лет назад мужчина, назовем его Стасом, решил стать донором крови. У его коллеги должна была родить жена, беременность которой протекала тяжело, врачи не исключали операции. И будущий отец попросил своих сослуживцев сдать для нее кровь. Стас сам недавно стал отцом, а потому понимал его переживания, и охотно откликнулся на просьбу.

«Неправильная» группа крови

У новоиспеченого донора оказалась довольно редкая IV группа. Дома он рассказывал о впечатлениях, полученных на станции переливания крови, и, конечно, они с женой стали вспоминать, у кого из родственников какая группа. У жены оказалась I, и у маленького сына такая же, как у мамы. Поздно вечером Стас заглянул в Интернет, чтобы побольше узнать о донорстве, и… сильно расстроился. Он наткнулся на схему, как группа крови передается от родителей ребенку, и эта информация ему не понравилась: у их малыша никак не может быть I-й группы. Должна быть II или III. Получалось, либо в анализах что-то напутали, либо не он отец ребенка. Честно рассказав о своих сомнениях супруге, они решили сходить в поликлинику, чтобы сделать анализы еще раз.

К ним мы еще вернемся, а пока давайте выясним, зачем нам нужно знать группу крови?

Жизнь сейчас стремительная, мы летаем на самолетах, ездим на машинах и мотоциклах, рожаем, болеем. И в любой из этих моментов нам может понадобиться переливание крови. Каждый день в больницах республики требуется кровь для тех, кто попал в аварию, кому сделали операцию, кто оказался в родильном блоке с кровотечением. Главный врач республиканской станции переливания крови Любовь Яковлева рассказывает, что хотя бы раз в месяц главный акушер-гинеколог Чувашии Татьяна Дерипаско благодарит ее за вовремя поставленную кровь в роддом, где под угрозой была жизнь женщины.

Бывают сложные случаи, когда приходится переливать по 3-4 литра крови, чтобы спасти пациентку. Конечно же, такая благодарность коллег очень приятна, но и ответственность велика. Люди постарше помнят скандал, прокатившийся по стране несколько лет назад, когда в одном из регионов пациента заразили ВИЧ-инфекцией, перелив ему кровь. К счастью, в Чувашии ничего подобного не было (постучим по дереву — конечно, суеверия это плохо, но тут рука так и тянется к деревяшке).

В истории донорства случались и тяжелые времена, когда погибающим от кровотечения больным нечем было возместить кровопотерю: в холодильных камерах не было запасов ни крови, ни плазмы. В ту пору на станции переливания были рады любому согласившемуся стать донором. И не всегда это были люди с безупречным здоровьем, порой донации делали даже любители выпить. Тогда главным требованием было отсутствие инфекции, но тогдашнее оборудование не всегда могло ее выявить. С тех пор изменилось многое, если не сказать — все.

Проверка на входе

Сейчас стать донором не так просто. Сильно ужесточились требования и к качеству сдаваемой крови, и к самим донорам. Прежде чем сдать порцию крови, они проходят осмотр у врача, сдают анализы, которые выявляют нет ли у них возбудителей сифилиса, гепатита В или С, ВИЧ-инфекции. Далее исследуют кровь на уровень глюкозы, гемоглобина, белка, потому что бедная белком кровь или плазма не поможет больному. Зато теперь нет ограничений по возрасту, если человек в 70 лет здоров, то, как говорится, добро пожаловать!

После всех проверок и анализов, если все в порядке, человек может сдать плазму. Это означает, что забранную кровь разделяют на компоненты на специальном оборудовании. Эритроцитную массу вводят в вену донору, а плазму помещают на карантин в морозильную камеру. Через четыре месяца донор должен прийти на станцию еще раз, опять сдать все анализы, и только потом, когда врачи убедятся, что инфекций у него нет, плазму отвезут в больницу. После того, как донор себя зарекомендует, он сможет сдавать уже и компоненты крови: эритроциты и тромбоциты.

СПРАВКА «СЧ» Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг.

Почему такая «дискриминация» новичков? Дело в том, что эритроцитную или тромбоцитную массу, в отличие от плазмы, нельзя замораживать. А значит, донор должен быть особенно надежный. И хотя сейчас технологии позволяют определить заражение вирусом иммунодефицита человека уже через три дня после происшествия, врачи перестраховываются, чтобы не нанести вред тому, кого нужно спасти.

Сейчас даже появились технологии и оборудование для полного обеззараживания крови. Но это процедура пока настолько дорогая, что государство оплачивает станции обеззараживание лишь нескольких сотен литров крови, которая предназначена для новорожденных.

Вспоминаем пройденное

Но давайте вернемся к группам крови. Из школьного курса биологии мы знаем, что существует четыре группы. Однако это не совсем так. К настоящему времени известно 29 систем групп крови и примерно 300 эритроцитарных антигенов. Основные — это те четыре, что мы изучали в школе. Поверхность клеток крови — эритроцитов может быть абсолютно гладкая, тогда это 0 или I группа крови. А может быть покрыта особыми крючочками — антигенами. Под микроскопом на это забавно смотреть: из круглой клетки торчат волоски. Если это антигены А — будет II группа, антигены В — III, а если вперемешку А и В — то IV. Кроме того, есть кровь резус-положительная, а есть резус-отрицательная. Это определяется также антигенами.

Что случится, если перелить несовместимые группы крови? Антигены эритроцитов и антитела плазмы вступят в реакцию, и эритроциты слипнутся. Тут же пострадают почки и другие органы, дело может дойти до гибели. Иногда организм человека даже на подходящую кровь дает реакцию, как при пересадке органа: кровь — это вообще-то тоже орган, только жидкий.

К счастью, это случается крайне редко, но медики придумали выход. Донорскую кровь облучают специальным рентген-аппаратом, и она меняет свои свойства, не вызывая отторжения у нового хозяина. У нас в Чувашии Республиканская станция переливания крови такое оборудование установила, и часть крови на нем обрабатывается.

Редкий случай

Но вернемся к нашему герою Стасу. Как выяснилось, его маленький сын обладает антигеном А, но он так слабо выражен, что его сложно определить. Не зря врачи рекомендуют кровь на исследование сдавать на голодный желудок, чтобы избежать неточностей. В поликлинике анализ оказался ошибочным, но это не значит, что случись необходимость в переливании крови, ему влили бы неподходящую.

Перед каждой процедурой переливания в больнице определяют совместимость крови донора и реципиента, поэтому ошибки быть не должно. В крайнем случае, когда нужной донорской крови нет, людям с группами крови А (II) и В (III) можно переливать О-эритроциты, отмытые от плазмы крови. Но такой необходимости за последние годы просто не возникало.

«Профессиональный» донор — это почетно

А как чувствуют себя доноры, которые сдают кровь? Что движет ими?

Один из них рассказал, что стал донором случайно. Его не отпускали с работы на свадьбу к другу, и он, узнав, что за сдачу крови дают два отгула, пришел на станцию переливания крови. Кроме того, ему понравилось, что получил почти 500 рублей на обед после процедуры. С тех пор раз в два-три месяца ходит сдавать плазму или кровь. И даже думает, что уже скоро станет почетным донором. Для этого надо 40 раз сдать кровь или 60 раз плазму.

Молодому человеку приятно осознавать, что он помогает кому-то выжить. А кроме того, у него есть стимул вести здоровый образ жизни. Если уж делишься с другими своей кровью, то она должна быть хорошего качества: ведь ее могут перелить малышу или попавшему в аварию человеку. И, конечно, очень повышает настроение хорошее отношение сотрудников станции переливания крови. Если что-то случается и нужна определенная группа крови, то ему звонят, просят прийти. Понимаешь свою востребованность.

Цифра: 9 тысяч доноров насчитывается на сегодня в республике, они сдают порядка 4 тысяч литров плазмы, 3,5 тысяч литров эритроцитов

Иногда он сам заглядывает на сайт станции, чтобы посмотреть «донорский светофор»: он показывает, какая группа крови, плазмы или тромбоцитов нужна. Если требуется его группа крови или ее компоненты, и он уже восстановился после последней донации, то даже не ждет звонка от медиков, сам едет на станцию. За последнее время, по его наблюдениям, молодых доноров стало больше. Часто приходят студенты, и это хорошо, потому что ребята, став донорами, начинают больше ценить жизнь.

В России создан регистр доноров. Он позволяет человеку прийти для сдачи крови в любом регионе, и его найдут в регистре, где указано, когда он сдавал кровь или ее компоненты в последний раз, какое у него состояние здоровья. Это помогает медикам в работе, а человеку — пополнить свой послужной список.

Сейчас станции переливания крови нужна резус-отрицательная кровь. Она встречается намного реже положительной, поэтому некоторый дефицит наблюдается часто. Так что если у вас нет противопоказаний для донорства, то врачи-трансфузиологи, специалисты, которые занимаются кровью, будут вам рады.

Фото rspk.med.cap.ru: Ежегодно Республиканская станция переливания крови проводит 19 тысяч донаций. Заготавливается как кровь, так и ее компоненты. Особенно много работы у врачей и медсестер бывает на выездах в трудовые коллективы и районы республики.