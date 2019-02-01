И алименты заплатил, и срок получил

В Красноармейском районе после вмешательства прокуратуры должник оплатил около 450 тысяч рублей задолженности по алиментам на содержание своих детей.

Он длительное время уклонялся от уплаты алиментов, на официальную работу не устраивался, хотя объективных причин для этого не было.

За бездействие по выплате алиментов мужчина уже привлекался к административной ответственности.

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 480 тысяч рублей. На основании материалов прокуратуры служба судебных приставов возбудила уголовное дело.

На момент рассмотрения дела в суде, мужчина погасил большую часть задолженности — около 450 тысяч рублей. Однако приговора не избежал. С учетом длительной неуплаты алиментов и еще оставшейся задолженности, а также данных о личности подсудимого, суд наказал его условным сроком в четыре месяца.