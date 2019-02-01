Злоумышленник успел снять деньги до того, как пенсионер заблокировал утерянные карты

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Молодой оказался быстрее

Житель Чебоксар, которому врач порекомендовал физкультурные нагрузки, регулярно занимался на открытой тренажерной площадке Берендеевского леса. Во время одного из посещений мужчина забыл на тренажере свою сумку, в которой находились сотовый телефон, деньги, банковские карты и спохватился только вечером. К этому времени с одной из его карт было похищено 18 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что воришка не только обнаружил пин-код, сохраненный потерпевшим в телефоне, но и позаботился о маскировке: к банкомату подошел в медицинской маске. Но сыщиков со следа не собьешь: они все равно выяснили, кто воспользовался банковской картой чебоксарца. Ранее судимый молодой человек тоже оказался поклонником здорового образа жизни и посетителем той же спортивной площадки, однако искушения присвоить чужое побороть не сумел.
Как сообщила следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Чебоксары майор юстиции Елена Васюхина, в ходе следствия 32-летний обвиняемый полностью возместил ущерб пострадавшему. Однако с учетом рецидива Калининский районный суд приговорил местного жителя к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый, который до вынесения вердикта находился на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, был взят под стражу прямо в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Опубликовано: 19 декабря 2019 г.


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