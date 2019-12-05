Археологи на площади, героический участковый и «дефицитный» альбом

Отклики с сайта «СЧ»

В старинном особняке Федора Ефремова идет масштабная реконструкция (23.10.2019)

Дина: «Моя девичья фамилия Сорока. По мужу Гордон. Может быть, мы потомки Григория Васильевича Сороки, ученика Венецианова? Наверное, нет. Я не художник и не имею таких талантов. Однако у меня есть какие-то обломки того дара, который был у крепостного художника Сороки. Все виды изобразительного искусства, и только они, снимают мой стресс. Случилась неприятность — беги, Дина Семеновна, в музей. Там полегчает.

Дорогие музейные работники, очень уважаю ваш труд. Разделяю вашу радость при обновлении и ремонте вашего детища. Желаю вам удачи, храните свои сокровища, учите людей понимать искусство, наслаждаться искусством и давать им моменты счастья».

К 90-летию со дня рождения Станислава Малютина (25.10.2019)

Станьял В.П.: «Трудное и бурное время досталось Станиславу Романовичу в ЧГИГН. Институту даже отрезали последние телефоны… Появилось много «шултра» крикунов. Он мужественно и стойко выдержал и не дал развалить Центр науки. С.Р. Малютин — боец из команды генерала Карбышева. Слава таким!»

Война — это когда погибают дети (08.06.2016)

Евгений Шумилов: «Сегодня, 4 ноября, в годовщину бомбардировки города Чебоксары германским самолетом 4 ноября 1941 года, в ходе которой погибла Галина Керзина 3,5 лет, к памятному камню Галине Керзиной на набережной Чебоксарского залива живые цветы возложили младшая сестра погибшей, приехавшая из Москвы военный историк Елена Матвеевна Андрусева с сыном, представители поисковых отрядов республики. Память о невинной жертве бомбардировки жива. Жаль, но в планах реконструкции Красной площади столицы республики, установленных вдоль ограждения строительной площадки, размещение памятного камня на реконструированной площади не предусмотрено. Память об этом событии городу не нужна?»

Археологи нашли на Красной площади почти полторы сотни захоронений (30.10.2019)

Влад: «Почему-то в Нижнем Новгороде, Казани достаточно на сегодня нормативной базы и они без согласия археолога ни одной стройки не начинают. А в Чебоксарах это система — войти в нацпроект, побыстрее начать строить в исторической части и осваивать деньги. Это же варварство. Так было в сквере Иванова, так и на Красной площади. И так будет дальше. Позор. Закатаем все в бетон, устроим цветные фонтаны на некрополе. Иваны, не помнящие родства и не хотящие ничего помнить и знать. Жаль. Стыдно!»

Участковый из Моргаушского района, несмотря на перелом ноги, задержал пьяного водителя (19.11.2019)

Олег: «Молодец сотрудник полиции… Здоровья и успехов ему в дальнейшей службе».

Иванов: «Да не грамоты достоин этот парень, а самой настоящей боевой награды. Я почти уверен, что на его месте далеко не каждый коллега стал бы кидаться на капот, большинство просто ушли бы с дороги. Вот кого надо всячески поощрять».

«Следующая остановка — парк Победы!» (04.09.2018)

Влад: «Не надо ничего переименовывать! Ишь ты, нашли народную забаву — переименовку! ХБК — это название не только комбината, но и целого поселка. То, что там был аэродром, можно было бы и фотографией подтвердить, была она где-то на страницах».

Конная выставка в центре города. Чебоксары, 1926 год (26.11.2019)

Влад: «Тут больше привлекает вид дома дворянского собрания (дом Клюева, потом — дом Таланцева). 23 и 30 мая 1798 года в доме Клюева Василия Клементьевича останавливался император Павел I. Считался лучшим купеческим особняком города того времени».

Жители республики задали вопросы Михаилу Игнатьеву (05.12.2019)

Макс: «Почему по улице Афанасьева не ходит общественный транспорт? Построен в конце улицы целый микрорайон, а до остановки на Московском проспекте далеко. Пожилым очень тяжело».

Антон: «На Московской набережной построены и строятся кафе, но цены на воды и соки, шашлыки и другое — заоблачные. Понятно что не всем выпадает такое счастье построить в таких местах кафе и павильоны, но хотя бы цены в них были приемлемые, а так выше чем в ресторанах, и никому до этого нет дела…»

Тараев С.И., доцент: «В условиях рыночной экономики государство не регулирует цены в коммерческих торговых точках. Между прочим, уже почти 30 лет. Пора бы понять».

Чебоксарскому хлебозаводу № 1 — 85 лет (05.12.2019)

Леонид: «Знаю Елену Бадаеву с 1969 г. Моя мама работала на хлебозаводе № 1 с 1937 г. и многих работников знала. Бадаева начинала с низов, работала добросовестно, познавала производство, училась заочно, получила высшее профильное образование. Когда стала директором, не в кабинете руководила, а работала вместе с коллективом. Фактически хлебозавод — это ее детище. Так сейчас мало кто работает, больше урвать, им наплевать на коллектив, на качество продукции, на совершенствование производства. Успехов ей, здоровья».

В Художественном музее выпустили книгу-альбом о Чебоксарах и чебоксарцах (12.12.2019)

Горожанин: «Прочитал дважды, так и не нашел — поступил (поступит) ли альбом в продажу, или готовят мини-тираж под раздачу с медалью к 100-летию Чувашской АО?»

Советская Чувашия: «Первый тираж действительно очень маленький, всего 80 экземпляров. Он разошелся по детским художественным школам, музеям и библиотекам Чувашии. Там ее сейчас и можно найти. Как и в самом Художественном музее. Еще один тираж, более 300, ожидается в январе. В музее надеются, что книга будет востребована и далее».

Подготовил Валерий Козлов