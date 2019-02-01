С ножом на преподавателя

Возбуждено уголовное дело в отношении студентки колледжа, напавшей на преподавателя с ножом.

По данным следствия, 17-летняя студентка второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа находится в академическом отпуске. Утром 13 декабря она прошла через пост охраны, и в одном из кабинетов колледжа набросилась с кухонным ножом на женщину-преподавателя, нанеся ей множество ран. Услышав крики, на помощь потерпевшей поспешили коллеги. Ее доставили в больницу, сейчас жизни преподавателя ничто не угрожает. По факту происшествия СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело (покушение на убийство), идет следствие. По решению суда в отношении студентки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нашел карту и… скамью подсудимых

В нынешнем августе 32-летний житель Цивильска, работавший на стройке в селе Аликово, нашел на улице сотовый телефон, утерянный владельцем.

В чехле мобильника находилась банковская карта. Используя телефон и установленное в нем мобильное приложение банковского учреждения, мужчина перевел со счета хозяина карты 29 тысяч рублей на счет банковской карты, оформленной на другое лицо, но которой пользовался сам. Кроме того, чужой картой мужчина оплатил приобретенные в магазине спиртные напитки.

На третий день после обращения потерпевшего в полицию похититель был установлен. В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. По его ходатайству дело рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования собранных по делу доказательств. Учитывая, что у фигуранта дела на иждивении малолетние дети и что он добровольно возместил причиненный потерпевшему ущерб, суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы.