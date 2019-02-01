«Прямая линия» в прямой трансляции

19 декабря пройдет «прямая линия» с министром физической культуры и спорта Чувашии Михаилом Богаратовым. Она состоится в медиа-центре Мининформполитики республики с 15 до 17 часов.

Во время «прямой линии» можно задать вопросы по телефону (8352) 56-51-00 (звонки принимаются с 14 до 16 часов). Сама «прямая линия» будет транслироваться в режиме онлайн на видеохостинге органов власти.