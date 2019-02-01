В помощь предпринимателю

17 декабря 2019 года Республиканским бизнес-инкубатором был организован форум «Открой свое дело» для участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства». В его рамках состоялось знакомство с вновь созданными предприятиями региона, начинающим бизнесменам рассказали о возможностях, которые существуют для развития предпринимательства в Чувашской Республике.

На встрече начинающим предпринимателям рассказали о национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», об основных механизмах защиты прав и законных интересов предпринимателей в современных условиях. А также о том, какое содействие им могут оказать организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Чувашии, в том числе об услугах Республиканского бизнес-инкубатора, Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийного фонда и Венчурного фонда Чувашской Республики и так далее.

Участники проекта смогли лично познакомиться со специалистами институтов развития предпринимательства, с успешными представителями бизнес-сообщества региона, узнали о действующих мерах государственной поддержки предпринимателей в Чувашской Республике и получили необходимые консультации.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» Республиканский бизнес-инкубатор совместно с Минэкономразвития Чувашии реализуют с 2019 года. Он направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность населения посредством наставничества опытных бизнесменов, проведения тематических форумов, конкурсов и других мероприятий.

Кроме того, участникам проекта предоставляется возможность пройти обучающие курсы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности. Им оказывают помощь в выборе бизнес-идеи, формировании бизнес-плана, развитии личностных качеств.

Кстати, 20 декабря в Чебоксарах запланирован праздничный итоговый слет участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Он пройдет во Дворце культуры ЧГУ по адресу: г. Чебоксары, улица Университетская, 38.

Александра Григорьева

Фото РБИ: Начинающим предпринимателям рассказали, чем им может помочь государство.