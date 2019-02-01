ИРИНА ПРОНЬКИНА

руководитель ресурсного центра наставничества «МЕНТОРИ»

«В России началась апробация модели наставничества. Ее разработал национальный ресурсный центр наставничества «МЕНТОРИ» в рамках нацпроекта «Образование». В тестовом режиме проект запущен в Чебоксарах, Брянске, Владикавказе, Красноярске и Владивостоке. В семинарах, которые прошли в регионах, приняли участие более тысячи человек — представители органов образования, педагоги, выпускники и обучающиеся образовательных учреждений и наставники. Основа наставничества — это доверительное и взаимообогащающее общение, в этом принципиальное отличие новой модели. Наставничество становится той технологией, которая позволяет передавать опыт, знания, формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы. В итоге это поможет системе образования раскрыть потенциал каждого».