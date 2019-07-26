В субботу в больницах Чебоксар пройдет день открытых дверей

Субботний день открытых дверей

14 декабря в Чебоксарах распахнут двери сразу несколько больниц, куда можно будет прийти без направления участкового врача.

В Республиканской клинической больнице консультативная поликлиника, расположенная на Московском проспекте в доме 11, будет открыта для тех, кто хотел бы узнать о своем состоянии здоровья у терапевта, травматолога, хирурга, отоларинголога, ревматолога, офтальмолога. Записаться нужно заранее по телефону 8(8353)45-95-58. В Консультативно-диагностическом центре, который находится на Московском проспекте, д. 19/4, будут вести прием врач-терапевт и колопроктолог. Кроме того, будет работать кабинет забора крови.

Республиканская клиническая офтальмологическая больница, где можно будет пройти тщательное обследование, также устраивает день открытых дверей. Записаться можно, воспользовавшись электронной регистратурой или по телефону 8(8352) 51-36-54.

В Центральной городской больнице в День открытых дверей с 8.00 до 14.00 можно будет получить консультации у врачей поликлиники по 14 специализациям: от невролога до гериатра, а также попасть на прием к своему участковому терапевту. Кроме того, тут же можно будет пройти диспансеризацию и диагностические исследования. Записаться можно как по телефону 8(8352)260-100, так и через электронную регистратуру.

Вторая городская больница устраивает День открытых дверей для взрослого населения в двух поликлиниках. В поликлинике № 1, расположенной по улице Гагарина, д. 53, будет проводиться флюорография органов грудной клетки, электрокардиография, маммография, консультации врачей-специалистов. В поликлинике № 2 по ул. 50 лет Октября, д. 21 будет работать кабинет хирурга.

Чтобы вас принял нужный вам доктор, необходимо захватить с собой паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

КСТАТИ Примут без записи, если ребенок неожиданно заболел Нередко родители возмущаются, что к педиатру не попасть на прием без записи, но ведь дети болеют без расписания. Что делать, если ребенок заболел, а запись к своему доктору только через неделю? Кто-то вызывает в таких случаях «скорую», но врачи этой службы не имеют возможности выписать препараты и назначить лечение. В Чебоксарской городской детской клинической больнице напоминают, что больного малыша можно привезти в поликлинику по месту жительства с 8 утра до 7 вечера по будням, и его примут без записи. В субботу больного ребенка также не оставят без помощи, но уже надо приехать к доктору до часу дня. Тем, кто относится к поликлинике № 1 по проспекту Тракторостроителей, — нужно обратиться в 118 кабинет. В поликлинике № 2, что по Энтузиастов, — это 107 кабинет, в поликлинике № 3 по Эгерскому бульвару — кабинет 16, а на Ахазова работает кабинет 12.

Алена Оленова

Фото: В дни открытых дверей в поликлиниках пациенты могут проконсультироваться у узких специалистов, в том числе и гериатров — врачей для пожилых.