Команда скороходов из Чебоксар стала третьей в России

Шагаем за себя и за компанию

Большой спорт далеко не всегда способствует укреплению здоровья. Именно поэтому врачи, которые рекомендуют нам физическую активность, делают особый упор на то, что занятия должны приносить удовольствие, а не выматывать. И человеку в первую очередь нужно ориентироваться не на «показатели», а на самочувствие.

Во время награждения победителей Первых всероссийских соревнований по ходьбе «Человек идущий» президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия говорил как раз об этом:

— Я не буду подробно останавливаться на пользе двигательной активности, в частности, ходьбы для здоровья. Если вы находитесь в этом зале, то вам не надо излагать прописные истины. Важно, что нам удалось создать мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку на общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад. И тем самым не только улучшили самочувствие, но и внесли свой вклад в командный зачет соревнований. Мы уверены, что это только начало пути к здоровому образу жизни, но нас вдохновляет тот факт, что все больше и больше людей встает на этот путь.

Проект «Человек идущий» возник среди студентов. Но он быстро вышел из-под контроля, и в него в прямом смысле «вошли» почти 16 тыс. участников из 90 городов России. Ходоки с Камчатки и Калининграда, Сибири и Кубани за два месяца прошагали дистанцию, равную расстоянию от Москвы до Воронежа. Ведущими были все-таки студенты: вузов в проекте оказалось более 100 из 8 федеральных округов.

Для любителей статистики приведем цифры: 3528000000 шагов насчитал суммарный счетчик онлайн-платформы «Человек идущий». Такое количество шагов сделали не спортсмены на тренировках, а занятые своими ежедневными делами горожане и сельские жители, просто добираясь пешком на работу, с работы, прогуливаясь по паркам, выбираясь на танцполы. Молодые люди от 15 до 30 лет составили 405 команд.

Стать участником соревнований было очень просто: не требовалось собирать справки или предъявлять документы: зарегистрировался, скачал мобильное приложение – и в поход за победой. Организации сформировали команды по 70 человек, «неорганизованным» жителям можно было объединиться в команду из 10 единомышленников. Рейтинги подводились как индивидуальные, так и командные. Те, кто больше всего «находил» шагов, победили. Почему команда? Потому что ходить ради ходьбы – дело скучное, а вот когда это делаешь с друзьями-знакомыми, общаясь на ходу, тогда и удовольствия больше. Вот так невзначай зарождается новая платформа для позитивных коммуникаций.

Тут надо сказать, что наш Приволжский федеральный округ стал одним из лидеров соревнований — в том числе благодаря командам нашей республики. В номинации «Лучшие муниципальные команды» бронзовую награду за третье место получила команда «Скороходы» из Чебоксар во главе с капитаном Наталией Григорьевой.

На наших глазах зарождается традиция, которая помогает людям быть здоровее, а бонусом дарит общение. Новый вид соревнований, в которых можно между делом шагать за компанию, за вуз, не занимаясь специально спортом, вносит в жизнь некоторый дух соперничества, придает остроту эмоциям. И даже проигравшим дарит вкус победы.

Фото cap.ru: За время соревнований команда медиков из Центральной городской больницы Чебоксар сделала более 17 миллионов шагов.