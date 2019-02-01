Чебоксарец лишился 700 тысяч, желая получить 20% по вкладу

Житель Чебоксар перевел мошенникам 700 тысяч рублей за обещанный доход в виде 20 процентов от вклада.

Потерпевший рассказал полицейским, что в июле этого года к нему на сотовый телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудником инвестиционной организации, и предложила положить к ним в банк деньги под 20 процентов годовых. Чебоксарец, заинтересовавшись высокой прибылью, снял со своего вклада в банке 450 тысяч рублей и перевел деньги на указанный счет. Ему был предоставлен доступ в личный кабинет на сайте этой компании, зайдя на который, мужчина мог убедиться, что его сбережения находятся на счете.

Через несколько дней мужчине снова позвонили и убедили перевести на счет инвестиционной компании еще 250 тысяч рублей — все, что у него еще оставалось. Мужчина согласился на предложение и каждый день наблюдал, как на его счете увеличивается сумма. На 1 ноября там «накопилось» уже свыше 900 тысяч рублей. Но вскоре доступ к сайту был закрыт, а телефон, по которому мужчина созванивался, недоступен… По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.