Интервью с министром природных ресурсов и экологии Чувашии Иваном Исаевым

Лес, воздух и вода. Кто им лучшие друзья?

Недавно к обязанностям министра природных ресурсов и экологии Чувашии вновь приступил Иван Исаев. Планы ведомства на ближайшую и дальнейшую перспективу, наиболее острые проблемы в использовании ресурсов и недр, в охране окружающей среды — об этом речь в интервью с главой министерства.

— Иван Васильевич, у нашей республики достаточно высокий экологический рейтинг, что является одним из факторов ее инвестиционной привлекательности. Один из важных аспектов экологии на сегодня — внедрение нового порядка сбора и утилизации твердых бытовых отходов. На каком этапе здесь находится регион?

— Буквально накануне у меня состоялась встреча с руководством ООО «МВК «Экоцентр» — регионального оператора в данной сфере. Для обслуживания районов южного куста региональный оператор взял в эксплуатацию полигон ТБО Батыревского района. В работе — вопрос по мусороперегрузочной станции в Канаше, оборудование уже закуплено, в ближайшие дни объявим аукцион на передачу оборудования в аренду.

Напомню, республика перешла на новую систему обращения с отходами в октябре 2018 года, с оператором Минстрой заключил соответствующее соглашение на десять лет. В настоящее время региональный оператор апробирует мероприятия по переходу на раздельный сбор ТБО на территории Новочебоксарска и в «Новом городе». Этот проект, как известно, пилотный. В «Новом городе» оборудованы два новых места накопления, установлено 35 сетчатых контейнеров. А в микрорайонах «Университет» и «Университет-2» на существующих местах установлено 7 контейнеров.

Нельзя сказать, что новый порядок всеми воспринят неукоснительно, несанкционированные свалки все еще появляются. Наш отдел охраны окружающей среды оперативно реагирует на сигналы — тут много неравнодушных людей. В республике также намечается создать ассоциацию переработчиков вторичного сырья. Правительство одобрило эту идею, прошло первое заседание рабочей группы. До сих пор сырье в основном вывозится из региона, а мы ставим вопрос о его переработке на территории республики — это дополнительные налоговые поступления, рабочие места…

— Недавно министерство анонсировало очередной форум «Зеленая Чувашия». Что это за мероприятие?

— Оно появилось в 2013 году, после того как к восстановлению лесов, погибших во время пожаров 2010 года, активно присоединилась общественность. Лес — основной природный ресурс региона. Действует программа «Сохранение лесов», на реализацию которой в 2019 году Чувашии выделено 125 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства приобретается специализированная техника, в том числе тракторы. Это позволит полностью обеспечить такой техникой лесную отрасль республики.

Возвращаясь к 2010 году… В Заволжье огнем было пройдено 10,4 тысячи гектаров лесного фонда, из них на площади 8,4 тысячи гектаров требовались проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и расчистка для последующего лесовосстановления. С 2011 года расчищено и восстановлено более 5,9 тысячи гектаров. В 2020 году необходимо провести лесовосстановление на данных участках на площади более 400 гектаров, а также перевести в покрытые лесом территории естественно восстановившиеся лесные насаждения на площади 2,1 тысячи гектаров. В итоге восстановление леса на месте сгоревшего будет полностью завершено. В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» к 2024 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить 100 процентов. В нынешнем году этот показатель был установлен на уровне 64 процентов, а он составит 118 процентов.

В основе нынешней структуры управления отраслью — лесная охрана и бюджетные учреждения, выполняющие лесохозяйственные работы по госконтрактам. Особое внимание уделяется, конечно, охране лесов от пожаров. Предпринятые после 2010 года меры дали неплохой результат: в этом году произошло только три пожара на общей площади 1 гектар, причем без ущерба лесу. Сегодня на расставленных в наиболее плотных лесных массивах вышках действуют камеры с 360-градусным обзором местности. Да и сознание людей после того страшного года изменилось в сторону обостренного отношения к сохранности леса.

Хочу отметить, при поддержке Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева и правительства республики уделяется огромное внимание вопросам пожарной безопасности в лесах, благодаря чему планомерно проводится обновление лесопожарной и лесопатрульной техники. Так, в 2018 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики приобрели 9 пожарных автоцистерн повышенной проходимости, 6 малых лесопатрульных комплексов с комплектом пожарно-технического вооружения, 7 колесных тракторов, 11 автомобилей «Шевроле-Нива».

Это было отмечено и председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в октябре на совещании об исполнении поручений Президента и Правительства России. Чувашия вошла в число регионов, где успешно проводятся мероприятия для охраны лесов.

— А как сейчас с кадрами в лесной отрасли?

— Не могу сказать, что вполне благополучно… Проблема имеется, главным образом ввиду невысокой зарплаты. Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений лесного хозяйства республики в январе — сентябре этого года составила 16,8 тысячи рублей, тогда как в целом по республике — более 28 тысяч рублей. Правда, по сравнению с тем же периодом 2018 года у нас она выросла на 8,4 процента. Но есть лесничества, где люди получают минимальную зарплату. Так что нам предстоит тут работать и работать. В соответствии с соглашением с Рослесхозом наша зарплата должна быть не меньше среднереспубликанской. Хочется надеяться, что федеральное правительство предпримет меры по ее повышению.

Надо восстанавливать престиж лесной профессии. Для этого проводятся республиканские конкурсы профессионального мастерства «Лучший вальщик леса», «Лучший лесной пожарный». С 2013 года проходит спартакиада работников лесного хозяйства республики. Это мероприятие позволяет сплотить работников лесной отрасли. Мы работаем в одной команде, делаем одно дело и должны быть нацелены на один результат — на сохранение лесов.

— Давайте коснемся вопроса обеспечения водными ресурсами. Нельзя сказать, что в регионе повсеместно нет с ними проблем. В частности, южный куст испытывает их, в особенности Батыревский район. Хотя в Шемуршинском районе на реке Карле построено огромное водохранилище для водоснабжения этих районов. Но оно стало своеобразным «мертвым морем», так как развести воду до населенных пунктов до сих пор не представляется возможным из-за отсутствия необходимых средств. Минприроды имеет к данному объекту непосредственное отношение, каковы тут дальнейшие перспективы?

— На днях обсуждался вопрос по коллектору хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями в Вурнарах. На этот год выделено 230 миллионов рублей в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги». Ведется также строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары. Всего на реализацию данных проектов в 2019 году предусмотрено более 334,9 миллиона рублей с завершением работ в следующем году.

Что касается Карлинского водохранилища, в 2020 году намечено форсировать этот вопрос. Тут надежда в первую очередь на федеральное финансирование, для чего требуется активное участие наших депутатов в Госдуме России. Всего в рамках проекта «Оздоровление Волги» планируется строительство и реконструкция 13 объектов в Чебоксарах, Новочебоксарске, Ядрине, в Мариинско-Посадском районе. Реализация мероприятий позволит сократить объем неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волгу, в три раза. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению благоприятной окружающей среды и качества жизни населения.

— Недропользование — какие тут проблемы?

— На территории республики разведано 196 месторождений твердых полезных ископаемых. 98 из них предоставлено в пользование, оставшиеся месторождения в большинстве ранее разрабатывались, запасов в них недостаточно для использования. Кроме того, имеются ограничения, такие как охранные зоны источников водоснабжения, рек, особо охраняемых природных территорий, охранные зоны памятников культуры, особо защитные участки лесов.

Распределение имеющихся недр осуществляется открыто, через аукционы. В текущем году было проведено 2 аукциона, по результатам торгов в бюджет республики поступило 1,6 миллиона рублей. Для обеспечения строительной отрасли, а также сельского хозяйства необходимо проводить целенаправленную работу по поиску строительных материалов и агропромышленного сырья.

— Спасибо за беседу, успехов вам.

Фото Максима Васильева