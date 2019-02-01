Суд согласился: в начале сотрудникам «Чувашавтотранс» необходимо выплатить зарплату

Как сообщил источник «СЧ», Сегодня Арбитражный суд поддержал инициативу конкурсного управляющего ОАО «Чувашавтотранс» о приоритете выплаты заработной платы перед налогами и страховыми взносами.

Речь идёт о зарплате с февраля по октябрь 2019 года.