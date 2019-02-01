В Чувашской Республике открылась первая АЗС сети «Газпромнефть»

Одна из крупнейших российских автозаправочных сетей открыла в Чувашии свою первую станцию. К концу года в республике будут работать уже три АЗС сети.

В ноябре в Чебоксарском районе Чувашии начала работу первая автозаправочная станция сети «Газпромнефть». Она расположена на 631-м километре трассы М7 рядом с деревней Шобашкаркасы. Автомобилистам предлагают топливо производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: АИ-92, АИ-95, премиальный G-Drive 95 и улучшенный «Дизель Опти».

На АЗС работает кафе под брендом Drive Cafe, в котором можно подкрепиться и выпить сваренный по уникальной рецептуре кофе, а также магазин, предлагающий более 2500 товаров в дорогу. Автолюбители также могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, зарядить мобильные устройства, подкачать шины, помыть фары, стекла и номер автомобиля.

Кроме того, теперь жители Чувашии могут присоединиться к самой популярной программе лояльности среди российских автомобилистов – «Нам по пути». Она позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за нефтепродукты и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

Новая станция работает по системе пост-оплаты, при которой клиенты сначала заправляют автомобили на одной из топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо наличными или банковской картой. Благодаря этой системе время пребывания на АЗС сокращается вдвое.

До конца 2019 года в регионе откроются еще две АЗС сети «Газпромнефть».

Найти путь до АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.