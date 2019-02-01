12 декабря пройдет общероссийский день приёма граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приёма граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приёму граждан в городе Москве, приёмных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приёмные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный приём заявителей, пришедших в соответствующие приёмные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В Администрации Главы Чувашской Республики прием будет проводиться по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. №1.1.

Прием осуществляется без предварительной записи.

Справки по телефонам: 8(8352)39-36-43, 64-20-09, 62-34-53.