Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» в Марий Эл и Чувашии могут оплачивать счета за тепло на сайте компании

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новый онлайн-сервис https://chuvashia.esplus.ru/service/pay/ на своём сайте — теперь для клиентов доступна услуга оплаты счетов. С ее помощью можно в любое время, не выходя из дома, оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение. Платежи принимаются без комиссии с карты любого банка.

Услуга доступна всем клиентам-физическим лицам «ЭнергосбыТ Плюс», как зарегистрированным в Личном кабинете на сайте, так и нет.

«Мы расширяем возможности для наших клиентов, стремясь сделать взаимодействие максимально комфортным и эффективным», — подчеркнул директор филиала Вячеслав Зданович.

Напомним, что помимо оплаты на сайте компании потребители могут передавать показания приборов учета, узнавать сумму задолженности и необходимую актуальную информацию о деятельности «ЭнергосбыТ Плюс».

Пройдя простую регистрацию в «Личном кабинете», клиент получает дополнительные плюсы. В их числе – оформление подписки на электронную квитанцию. Услуга позволяет не зависеть от сроков доставки платёжных документов в почтовый ящик, а получать счёт на электронную почту сразу после завершения его формирования, в первых числах месяца.

Удобство онлайн-сервисов филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает оценить всем своим клиентам.

Видео инструкция размещена по ссылке https://www.instagram.com/p/B5mhs75q1Of/