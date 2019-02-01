Нотариусы в режиме «онлайн»

Сегодня они работают практически в формате «одного окна»

Последние изменения в законодательстве, регулирующем нотариальную деятельность, в центральных СМИ часто называют реформой нотариата. О том, что такое электронный нотариат, что он дает людям, мы попросили рассказать президента Нотариальной палаты Чувашской Республики Елизавету Соколову.

— Электронный нотариат в виде Единой информационной системы нотариата начал свое существование с 2014 года. С 1 января 2018 года осуществлен окончательный переход на электронный документооборот. Теперь в электронных реестрах ЕИС регистрируются все нотариальные действия, совершенные нотариусами России. Это позволяет обеспечить оперативную проверку юридически значимых сведений, предотвратить мошеннические действия с нотариальными документами. В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия нотариат сотрудничает с Росреестром, ФНС, МВД, ПАО «Сбербанк» и другими ведомствами. В ближайшей перспективе у нотариусов — переход на электронный обмен данными с органами ЗАГС и Федеральной службой судебных приставов.

— С введением единой информационной системы нотариата оформлять нотариальные документы гражданам стало проще?

— Нотариусы сейчас работают практически в режиме «одного окна», то есть сами получают необходимые для удостоверения сделки сведения и могут направить готовый пакет документов для регистрации права. Это нововведение безусловно направлено на то, чтобы упростить гражданам и юридическим лицам нотариальное оформление документов. В частности, полномочия нотариуса передавать нотариально удостоверенную сделку с недвижимым имуществом на государственную регистрацию права позволяют осуществить регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов при поступлении их в Росреестр в электронном виде — в течение одного рабочего дня.

— Какие документы можно проверить при помощи информационной системы нотариата? Доступна ли данная информация для граждан?

— Федеральная нотариальная палата предоставляет населению ряд публичных онлайн-сервисов. Так, на портале ФНП в любое время и совершенно бесплатно можно проверить подлинность и актуальность доверенности, факт обременения движимого имущества, например, не находится ли автомобиль в залоге.

— Возможно ли получить в электронном виде сведения об открытии наследственного дела? Как это сделать и какую именно информацию можно получить?

— На интернет-портале ФНП заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел. Новая программа поможет любому гражданину узнать через сайт ФНП, где открыто интересующее его наследственное дело. Для этого достаточно зайти в соответствующий раздел сайта, указать ФИО наследодателя, если известно — его дату рождения и дату смерти, и система выдаст ответ с именем нотариуса и адресом его нотариальной конторы.

— А если гражданин перед покупкой автомобиля с рук желает удостовериться в отсутствии обременения (залога) на автомобиль, может ли он получить такой документ у нотариуса?

— Да, он может получить краткую выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Такую выписку нотариус выдает по просьбе любого лица. В данном случае услуга нотариуса будет платной.

— Не изменится ли стоимость нотариальных услуг из-за введения электронных реестров? Елизавета Ильинична, я правильно понимаю, что получение информации в электронном виде является бесплатным?

— Тарифы на нотариальные услуги установлены законодательством. Услуги электронного нотариата развиваются без увеличения нотариальных тарифов.

— Если совершается сделка по отчуждению недвижимости в другом городе, требуется передать нотариально удостоверенное согласие супруги на совершение данной сделки. Нередко граждане обращаются с такими вопросами. По почте документ будет идти долго, по электронной почте — не примут. Можно ли указанный документ передать в другой город через нотариуса?

— Да, в рассматриваемом случае нотариусом может быть совершено такое нотариальное действие, как удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. Нотариус сначала удостоверит согласие супруги на совершение сделки, затем изготовит электронный образ документа с учетом нормативных требований к формату документа, заверит данный документ своей усиленной квалифицированной подписью. Электронная и бумажная версии документа равнозначны друг другу. По просьбе гражданина электронный документ нотариус может отправить по электронным каналам связи в нужный город — другому нотариусу либо перенесет его на электронный носитель гражданина. Нотариус в другом городе переведет электронный документ в бумажный вид. Надо подчеркнуть, что это будет не копия, а самый настоящий документ.

— В электронный вид можно переводить все документы?

— Закон не допускает удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных в простой письменной форме, а также документов, удостоверяющих личность.

— Утвержден регламент работы нотариусов. Что это за документ? Когда он принят, что он дает гражданам?

— Регламент устанавливает строгий перечень информации, которую нотариус должен запросить у гражданина или юридического лица для совершения того или иного нотариального действия. Четко прописанный перечень документов с необходимыми для нотариуса сведениями позволит исключить разночтения в требованиях к заявителям и обеспечить единую правоприменительную практику у всех нотариусов страны. Таким образом, гражданин будет точно знать, какие документы необходимо представить нотариусу в каждом конкретном случае. При этом список документов будет одинаковым во всех нотариальных конторах страны. Регламент также определяет правила фиксирования полученной нотариусом информации. Юридический документ, оформленный с соблюдением всех указанных в регламенте норм, защищен от рисков оспаривания в суде.

Беседу вел Сергей Федоров

Фото: Некоторые нотариальные услуги сегодня можно получить и удаленно.