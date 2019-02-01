Перепись населения 2020 года пройдет в электронном формате

Меньше чем через год Россия одна из первых проведет цифровую перепись населения в рамках всемирного переписного раунда 2020 года. О сути этого подхода и результатах недавнего эксперимента отечественных статистиков с проведением электронной переписи населения рассказал Росстат.

Первая Всероссийская цифровая перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Все жители страны смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги», а переписчики возьмут на вооружение электронные планшеты с аналогичными переписными бланками. Бумажные переписные листы будут использоваться только в случае неожиданной поломки планшетного компьютера.

Во время всемирного переписного раунда 2010 года большинство стран мира провели переписи традиционным способом — к жителям городов и сел приходили переписчики с бумажными переписными листами. Но ряд государств пошли дальше и предложили своим гражданам альтернативу — электронную перепись. Так, в Болгарии в 2011 году на специальном сайте в Интернете переписались около 3,1 млн человек, или 42% жителей страны. Тогда же, в 2011 году, онлайн-перепись прошла в Литве, где электронные анкеты заполнили немногим более миллиона человек, или около 34% населения республики. Жители Эстонии в 2012 году продемонстрировали рекордный уровень использования сети Интернет во время переписей — 67% всех жителей страны переписались онлайн. Также в переписной раунд 2010 года интернет-переписи прошли 55% жителей Канады, 50% — Португалии, 37% — Испании и 33% — Италии.

Зарубежный опыт показал, что благодаря применению интернет-технологий процесс переписи становится более удобным и комфортным для респондентов — можно не тратить время на общение с переписчиком и заполнить электронный переписной лист самостоятельно в любое удобное время. Новый подход позволяет получать данные высокого качества, а на их обработку уходит меньше времени. Кроме того, снимается ряд проблем, неизбежно возникающих при традиционных переписях: доступность опрашиваемых и обеспечение безопасности переписчиков. Однако у интернет-переписей есть и слабая сторона — очень трудно спрогнозировать уровень онлайн-активности пользователей. Она может быть и выше, и ниже ожидаемого уровня.

Число стран, применяющих цифровые технологии при проведении переписей, непрерывно растет. Наш ближайший сосед — Беларусь — первым в СНГ провел электронную перепись населения. 4-18 октября нынешнего года самостоятельно заполнили электронные переписные листы более 2 млн жителей республики. В финале переписи — с 21 по 30 октября — переписчики Белстата с электронными планшетами провели опрос тех, кто не принял участие в интернет-переписи.

Россия впервые протестировала новый формат во время прошедшей в 2018 году Пробной переписи населения. В пилотных районах Пробной переписи электронную перепись на портале «Госуслуги» прошло 2,8% населения — больше, чем в ходе переписи населения 2010 года в Швейцарии (1%). В некоторых регионах, например, на Камчатке и Сахалине, перепись онлайн прошли более 40% населения. В целом в ходе первой экспериментальной российской интернет-переписи переписалось более 1,2 млн человек.

В ходе проведенного летом 2019 года опроса 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги» предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Андрей Сергеев