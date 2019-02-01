Собственные доходы местных бюджетов увеличились

На минувшее 1 ноября в консолидированные бюджеты муниципалитетов республики поступили доходы в сумме 20,9 млрд рублей, или 70,3% к годовым плановым назначениям. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.

В 21 муниципальном образовании обеспечено поступление собственных доходов выше уровня аналогичного периода 2018 года. Наибольший рост в Шумерле (на 16,2%), в Ядринском (на 14,3%), Порецком (на 13,8%) и Аликовском (на 12,6%) районах. В пяти муниципалитетах поступление собственных доходов ниже прошлогоднего уровня. Наибольшее снижение допущено в Шумерлинском (на 9,8%), Комсомольском (на 6,1%), Мариинско-Посадском (на 4,1%) районах.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов составили 21,6 млрд рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 13,7%. В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на образование, национальну