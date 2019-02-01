ИГОРЬ НИКОЛАЕВ

глава администрации Цивильского района

«Придать городам, селам и деревням красивый внешний облик – непростая задача для любого муниципального образования. Решая эту проблему, мы создаем благоприятную жизненную среду и комфортные условия для проживания граждан.

В Цивильском районе на ремонт дворовых территорий в 2018 году было предусмотрено 5 млн рублей, а в этом году было использовано 5,3 млн рублей. В течение года 8 дворов многоквартирных домов площадью 3770 кв. м (5 в сельских поселениях и 3 в городе Цивильске) улучшили внешний облик, стали радовать жильцов своим ухоженным видом. Были проложены новые тротуары, заменены асфальтовое покрытие и бордюры. И теперь жителям важно сохранить этот внешний вид двора. Главное, чтобы каждый понимал, что это наш двор, наша улица, наш район, наша республика и наша страна. В следующем году в Цивильском районе работа по благоустройству дворовых территорий будет продолжена».